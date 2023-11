Superar la polarización, el reto en Santa Marta tras definición del alcalde

Tras una intensa disputa política y legal, Santa Marta finalmente tiene definido a su próximo alcalde. Así lo estableció la Comisión Escrutadora de la ciudad, la cual oficializó el sábado a Carlos Pinedo como el nuevo mandatario de los samarios.

Sin embargo, la decisión ha generado rechazo porque hay quienes no están de acuerdo con que se haya anulado la inscripción de Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana, y de tajo se haya decidido no contar los 85.616 votos que lo daban inicialmente como ganador. Las opiniones en la ciudad están divididas y se han incrementado la polarización y tensión.



Por ejemplo, el fin de semana se conoció el video de un ciudadano que hizo disparos al aire luego de decir: “El alcalde de Santa Marta se llama Carlos Pinedo Cuello”.

Analistas consultados por este diario señalan que va a ser difícil conciliar a la ciudad, pues Fuerza Ciudadana es un partido que llevaba 12 años en el poder y no hay señales de que se vaya a aceptar el hecho de que los votos que obtuvieron no fueron tenidos en cuenta. El partido insiste en que agotarán todas las instancias administrativas y judiciales, y los estamentos nacionales e internacionales para invalidar la elección.



Rafael Martínez, gobernador electo del Magdalena y vocero de la colectividad, aseguró que la voluntad del pueblo no puede afectarse por “las manipulaciones que se hicieron desde un despacho”.



“Esperaron hasta el último día para invalidar a nuestra candidata inicial y nos impidieron registrar a su reemplazo. Logramos con un fallo que se le reconocieran sus derechos y ganamos. Ahora nos roban de una manera descarada”, indicó.



Pinedo, por su parte, ya está intentando hacer un llamado de unión. Ayer, por ejemplo, publicó este mensaje: “Siempre he dicho que el discurso de polarización y odio destruye a la ciudad; por eso siempre voy a insistir en un llamado a la unidad; para que Santa Marta se enrute por las vías del desarrollo y el progreso”.



Los diferentes gremios y empresarios, entre tanto, ya empezaron a pronunciarse para felicitar a Pinedo y manifestaron su disposición para trabajar en conjunto.

El Gobierno ha hecho llamados para que la Corte Constitucional revise el fallo del tribunal que dejó sin efecto la tutela que permitió en su momento la inscripción de Agudelo.



El director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado y exministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó: “En caso de que la Corte decida no seleccionarla, todo termina en la segunda instancia”.



Carlos Zambrano, exconsejero de Estado, ve difícil que esta situación se resuelva este año. “Va a ser imposible que la escojan (tutela) para revisar este mismo año”, en consecuencia, explicó que el candidato que obtuvo el segundo puesto en la votación “va a ser quien se posesione el primero de enero”.



El abogado Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), añadió que “para que la tutela sea escogida se requiere la unanimidad (...). Si es escogida se remite a sorteo para que pase a una Sala de Decisión”, dijo Mercado, quien agregó que el proceso puede demorar 6 meses.



“Este plazo no alteraría la situación jurídica, por lo que en el caso de Santa Marta seguiría regente el alcalde que se posesione el primero de enero, mientras la Corte toma una decisión de fondo”, concluyó el abogado.

