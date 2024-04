'Solo el tiempo dirá quién tenía razón': Vargas Lleras sobre posible decreto para convocar la constituyente

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, insistió en que el gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un decreto para convocar a una constituyente, después de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que esa afirmación era falsa.

"Usualmente, en mis notas dominicales y en mis declaraciones hago afirmaciones y pronósticos de hechos que terminan siendo una realidad. Recientemente me he referido, en varias ocasiones, a la posible constituyente que según mi criterio este Gobierno convocará no respetando la constitución sino mediante un decreto de emergencia. Mucho celebraré el estar equivocado. Solo el tiempo dirá quién tenía razón", dijo Vargas Lleras.

El mensaje del exvicepresidente se da después de que en la mañana de este jueves 11 de abril, en declaración a medios de comunicación, afirmó que en el Ministerio de Justicia ya se está preparando ese decreto.

"Lo que está pensando este gobierno es no respetar la Constitución y expedir un decreto de emergencia violando la Constitución y convocando su propia constituyente. Ese es el camino más peligroso", comentó.

El ministro de Justicia Néstor Osuna y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto:Archivo EL TIEMPO - Cortesía Compartir

Y ese mensaje generó casi que de inmediato la reacción del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien afirmó que esas declaraciones no eran ciertas.

“Tengo que ser enfático: es mentira que el Gobierno Nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto”, opinó el ministro de Justicia.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA