El pasado 29 de mayo, el Partido Alianza Verde definió, por medio de la Resolución 03 de 2023, una encuesta interna para la elección del candidato(a) a la Alcaldía de Bogotá que contaría con su aval.



Contrario a como sucedió en las demás ciudades principales del país, esta encuesta consultó la intención de voto “no solo de los candidatos verdes sino también, líderes y lideresas más reconocidas de todos los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, que actualmente aspiran a la Alcaldía de Bogotá”, según indica dicho documento.

“En Bogotá lo que se notaba y lo que preguntamos en distintas oportunidades era ese ánimo de realmente no tener candidatura única por parte del Partido Verde en la capital del país, porque las reglas que fueron impuestas para el momento eran básicamente imposibles de cumplir”, afirma en conversación con EL TIEMPO el concejal Luis Carlos Leal, quien fue hasta hace poco precandidato 'verde' a la Alcaldía de Bogotá.



Al momento de la publicación de esta nota, no ha habido un pronunciamiento oficial frente a los fallos en dos instancias de la tutela interpuesta por Leal tras serle negado el aval por parte del partido, pese a haber tenido el mayor porcentaje de votos entre las precandidaturas verdes en la encuesta interna.



“Creo que fue un ejercicio bastante torpe, políticamente hablando porque, al contrario, creo que era la oportunidad de demostrar que el partido tenía oportunidades y personas valiosas distintas a las que normalmente tienen la pantalla por los cargos que ocupan”, calificó el concejal, refiriéndose a la apertura a candidaturas externas en su encuesta interna.



(También le puede interesar: Sin aval: Luis Carlos Leal pierde tutela en segunda instancia y verdes no lo apoyarán)

“Creo que fue un ejercicio bastante torpe, políticamente hablando" FACEBOOK

TWITTER

Leal denuncia una lógica revanchista detrás de las decisiones de las directivas verdes de cara a las elecciones para la Alcaldía Mayor de Bogotá.



“Ya nos habían mencionado en alguna oportunidad que en alguna reunión directiva del Partido Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano había dicho que había personas que, por ser oposición a la Alcaldía mayor de Bogotá y por no pensar igual que ellas, básicamente no deberíamos ser quemados en elecciones, sino que se nos debería dar muerte política”.



La apreciación del concejal va en consonancia con la resolución del 29 de mayo antes citada, la cual indicó que “quienes se inscriban como precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, para lograr el aval verde no podrán aspirar a ser candidatos al Concejo de Bogotá”.



Para Leal, esto resultó inconveniente por haber anunciado su aspiración a la alcaldía desde marzo, pese a que la resolución daba plazo hasta el 9 de junio para ratificar o retirar su candidatura, dadas las condiciones.

"Tengo entendido que la senadora en tres oportunidades ha pedido mi cabeza junto con la de otros tres concejales de Bogotá". FACEBOOK

TWITTER

“Tengo entendido que la senadora en tres oportunidades ha pedido mi cabeza junto con la de otros tres concejales de Bogotá. Asumo que también esa decisión de la forma en la cual se iba a escoger la candidatura a la Alcaldía mayor de Bogotá tuvo que ver con ese deseo profundo y visceral de la senadora”, aseveró el concejal.



Leal afirma que “la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, no permite que una persona se atreva a pensar distinto a lo que ella piensa, y eso tiene ciertas consecuencias; (…) Aquí en Bogotá es el bloqueo, el maltrato sistemático y que uno no pueda ejercer muy bien su labor como quisiera gracias a esos bloqueos”. A pesar de reconocer estas adversidades, aclara que no planea salir del Partido Verde en un futuro cercano.

Angélica Lozano responde a las acusaciones

"Esta frase no la he dicho en ningún escenario, ni público ni privado. La muerte política en Colombia solo la decide el Concejo de Estado, en figura constitucional existente sólo para congresistas", respondió la congresista Angélica Lozano.



Agregó que "todos los concejales verdes tuvieron derecho a postularse a reelección de acuerdo a las reglas, que por unanimidad fijó la directiva nacional del partido, integrada por 36 dirigentes. De hecho, 8 de 12 cabildantes decidieron aspirar al Concejo, 4 no se inscribieron".



"El concejal Leal presentó dos tutelas contra el partido y sus resoluciones de reglas, ambas respondidas por el representante legal y abogado del partido, y ambas las perdió", afirmó Lozano.

¿Qué va a pasar con el aval de Alianza Verde?

Por otro lado, no hay pronunciamiento oficial por parte del partido respecto a cuál será su decisión, dada la ausencia de candidatura propia. La resolución 03 abrió dos caminos: iniciar conversaciones institucionales con precandidatos externos o dejar en libertad a todos los integrantes del partido.



La decisión de tomar en cuenta candidaturas externas al partido en su encuesta interna implica que “no hay unos liderazgos muy claros dentro del partido”, sostiene María Alejandra Arboleda, consultora en comunicación política y opinión pública.



Arboleda concluye que la falta de candidatura propia de los verdes significa que Claudia López no fue capaz de dejar un legado.



“Su alcaldía termina con una alta desaprobación, promesas incumplidas y con la percepción de los bogotanos de que la ciudad va por mal camino. (…) Esa desaprobación la cargan los partidos, así como en su momento le pasó al Centro Democrático en 2019, cuando la desaprobación de Duque la cargaron en las elecciones locales”, reflexiona la también profesora universitaria.



De momento, algunas de las caras más visibles del partido han empezado a cocinar alianzas de manera individual, buscando conseguir el mayor respaldo posible entre sus copartidarios; tal es el caso, por ejemplo, de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien se reconoce cercana a la candidatura de Carlos Fernando Galán por el Nuevo Liberalismo, a quien Claudia López superó en estas mismas elecciones hace cuatro años.



De esta zona gris del verde resultará el papel que jugará el partido de la administración actual en el futuro inmediato de la capital, así como la decantación entre directivas y militantes.



SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO