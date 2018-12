Simón Vélez destapa incidente entre Petro y Montes por el video

El arquitecto Simón Vélez, en entrevista con el periodista Gustavo Gómez para Caracol Radio, acaba de reiterar que el dinero que aparece recibiendo el hoy senador Gustavo Petro en un video de manos de su amigo Juan Carlos Montes no es de él.

"¿La plata que Petro cuenta y se lleva en el video es de usted?", le pregunta el periodista y la respuesta contundente de Vélez es: "¡No!"



Sin embargo, luego, admite que le ha ayudado para sus campaña electorales buscando aportantes. "Nunca le di dinero, pero colaboré diciéndoles a los amigos que le aportaran. No le puedo decir cuánto, porque no soy tesorero de campañas. He tenido amigos oligarcas de todas las condiciones y en elecciones les recuerdo la necesidad de apoyar también a la oposición, como garantía de una democracia fuerte".



Vélez también negó la versión de que la plata del video fue sacada de " un tarro de cocina" para hacérsela llega al hoy senador y excandidato. "No. ¡Nunca, nunca! -le dice al periodista- Yo solo manejo mi plata, la que me meto al bolsillo, y no alcanza a llegar a ningún tarro de la cocina. La plata tiene mucho “enemigo”: tengo cuatro hijas, cuatro nietas, esposa, tres empleadas y dos perras".



El arquitecto, de fama internacional por sus construcciones con guadua, dice que ya Montes, cuando Petro era alcalde, le había comentado sobre la temática del video, pero entonces se negó a verlo.



Vélez dice que conoció del video cuando Petro acaba de "correr" a Montes de la Alcaldía y ratifica que el propio Montes hizo la grabación. "Le reclamé, le dije que uno no grababa a un amigo así, que eso no se hacía. Me contestó que Petro había sido muy mala persona cuando fueron guerrilleros, y que al amnistiarse y volverse más importante no había apoyado a sus compañeros. Petro debe estar muy berraco con Juan Carlos, pero en el video de Facebook fue muy conciliador, y habla muy bien de él y de mí. Gustavo Petro no es bobo. Incluso pidió perdón y este país lo perdona todo".

Preguntado sobre si creía que Montes quería extorsionar a Petro, Velez dice:

"No. Petro, como le digo, lo “botó” de la oficina donde estaba la máquina tapa huecos. Lo sacaron como a un perro, alegando corrupción, y él no tuvo nada que ver con corrupción ahí. Entonces Montes fue y se le parqueó en el despacho por varios días, con su señora y las hijas, hasta que Petro lo recibió. Y le mostró el video mientras le preguntaba: “¿corrupto yo o corrupto usted?”. "



Vélez concuerda con Petro en que el video se conoce ahora por un hackeo. "Parece que para mostrarlo en la pantalla, sus hijas lo pasaron de la casetera, de la filmadora análoga antigua, a otro formato probablemente digital. Y quedó en un computador de esa familia. Al principio pensé que alguno de los Montes había entregado el video, pero acepto que puede ser cierto del hackeo, porque tan fácil es sacar un video de un computador como la plata de las cuentas bancarias ajenas".



EL TIEMPO