Tras varios años afuera del país, Simón Gaviria regresa. Su dilema es entre la familia, la academia o la política. Gaviria sostiene que la proliferación de candidatos permite a los ciudadanos analizar y estudiar sus propuestas; sin embargo, sostiene que los candidatos están en mora de exponerlas.

¿Cuándo regreso al país?



Ya hace más de 20 meses, justo antes de que el país impusiera la cuarentena. Estábamos entre Boston y Nueva York, y cuando empezó la pandemia regresamos a casa.



Margarita y las niñas -Sofía, Filipa y Victoria- están muy felices. Después de algún tiempo afuera, Colombia es lo mejor.



¿Qué hizo en el exterior?



Estuvimos viviendo en Boston, donde hice una maestría en Política Pública, de la Escuela Kennedy de Harvard. Luego estuvimos una temporada en Nueva York, donde estuve de investigador en el NYU Marron Institute.



¿De qué trató su investigación?



Hice una investigación sobre el conflicto armado y la densidad de las ciudades.



¿Qué está haciendo?



De todo un poco: algunas consultorías y también profesor de mis hijas. Disfruto inmensamente escribir, cada semana lo hago sobre algo diferente y profundizo. También soy ciclista amateur y recientemente logré la Cuchilla.



¿Dicen que estuvo muy activo armando la estrategia del Partido Liberal de Congreso?



Mientras mi padre sea un protagonista de la política, yo prefiero no estar. Cohabitar no es para mí. Hay muchos amigos que aprecio, con los cuales intercambio ideas o piden que reciba a alguien, pero no más.



¿Cómo ve el Partido Liberal?



Es evidente que está fuerte para temas de Congreso. El triunfo de juventudes liberales es muy positivo.



¿Y el presidente?



Lamentable que no se haya podido consolidar lo de Alejandro Gaviria. Fue compañero de gabinete y puedo dar testimonio de su capacidad intelectual y firmeza. Cuando redacté la proposición de ponerle control de precio a medicamentos, él no solo la apoyó sino la reglamentó técnicamente. Hoy es un ejemplo de la Organización Mundial de la Salud.



¿Cuál será el candidato presidencial de los liberales?



Eso es una decisión de la bancada. Al principio noté mucho afán por tomar una decisión, pero conociendo la dinámica, es difícil hacer una convención en medio de elecciones de Congreso. Traer delegados no solo es costoso, sino que los activistas están recorriendo barrios y veredas. No creo que esa decisión deba ser virtual.



¿Qué van a hacer?



Lo natural sería reunirse después de elecciones del Congreso y tomar una decisión. Nuevamente el proceso de decisión debe ser amplio e institucional.



¿Y las consultas?



Yo no veo cómo sin candidato del partido pueden exigir no hacer lo que le dicte su conciencia. Eso sí, cuando haya decisión colectiva toca respetarla.



¿Y cómo ve a los candidatos?



Esto hasta ahora empieza, falta mucha tela por cortar.



¿Usted tiene alguna simpatía por alguno?



Los conozco a casi todos. Tenemos la fortuna como país de tener tanta gente preparada que podría ser presidente.



Entonces, ¿qué debería estar pensando el próximo presidente?



Yo soy un optimista eterno sobre Colombia en el largo plazo, pero me preocupa el tema económico de corto plazo. El incremento de inflación en EE. UU. los va a llevar a alzar tasas de interés. Para Colombia, que acaba de perder el grado de inversión y tiene un déficit fiscal previsto del 8 % en 2021, no solo más plata se irá en cubrir deuda sino puede venir una fuerte devaluación. No sé si el peso a 4.500 sea una realidad pronto si no tomamos las medidas.

Entonces, ¿este no es el momento de dejar de explotar los hidrocarburos?



Petro tiene la razón en que esa es la meta de mediano plazo, es fundamental para salvar el planeta. La transición debe tomar en cuenta el papel que juegan las regalías en el desarrollo regional. Creo que la tecnología ya está para fomentar una segunda generación de biocombustibles. Enfocarnos en carbón, diésel y gasolina sintética a base de la transformación de la siembra por procesos industriales. Esto traería un gran dividendo rural.



¿Algunos hechos indican que la violencia está regresando o que jamás se fue?



El proceso de paz debe ser fortalecido, se retiraron hombres y armas del conflicto, pero el factor social pese a los esfuerzos aún no da resultados. Es necesario invertir en lo social, en la gente que está esperando las grandes reformas que traduzcan profundos cambios sociales. Hay pobreza que se debe combatir de frente, brindar oportunidades a los jóvenes e invertir en la gente es urgente.



¿Los candidatos presidenciales están haciendo propuestas?



Los colombianos estamos esperando propuestas de grandes reformas que garanticen respuestas a las grandes inequidades y la desigualdad que devuelvan la confianza en las instituciones y en el futuro de Colombia.

¿A usted cuándo lo vamos a volver a ver en el ruedo?



He sido prudente mientras mi señor padre acaba su ciclo.



¿Dicen que estaba enredado en Odebrecht?



Eso es totalmente falso. Yo no era del equipo financiero ni administrativo de la campaña de Juan Manuel Santos. Mi aporte en ese momento fue político desde la dirección del Partido Liberal. Son chismes de mala fe.



¿Usted, como director de Planeación, aprobó la prórroga Ocaña–Gamarra?



Desde el DNP estuvimos de acuerdo con que se hiciera la obra, pero no la adición. La obra como tal en su costo/beneficio era positiva; sin embargo, el DNP se opuso a la adición, como quedó documentado. Por eso el DNP retiró toda referencia a adicionar el contrato del Conpes que ya estaba cuando me posesioné en DNP y de los documentos posteriores. Todo se encuentra claramente documentado.



¿Entonces cuándo lo vamos a ver?



Llegará su momento. Este tiempo en Harvard y NYU fue supremamente enriquecedor y una oportunidad muy especial para compartir en familia. Mis hijas son mi vida. Puede que se dé una oportunidad para regresar a la política, puede que no. Lo importante es poder servir desde lo público o lo privado.



¿Entonces usted por quién va a votar en consultas?



No sé, estoy en eso…