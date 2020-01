‘No puedo rechazar lo que no me han ofrecido’: Simón Gaviria

El nombre de Simón Gaviria es uno de los que más suenan cada vez que el presidente Iván Duque debe buscar quién ocupe un ministerio o la dirección de un instituto descentralizado.

En entrevista con EL TIEMPO, el propio Gaviria aseguró que no ha recibido “ningún ofrecimiento” y se refirió también a la carrera por la presidencia en 2022, en la cual muchos lo candidatizan.



¿Le han ofrecido formalmente algún cargo en el Gobierno?



No lo estoy buscando, no ha habido ningún ofrecimiento del Gobierno.



¿Y si se lo ofrecieran aceptaría?

​

No puedo rechazar lo que no me han ofrecido, yo le deseo la mejor suerte al presidente Duque en todos los retos por el bien de Colombia.



¿Entonces cuál es su inmediato futuro?



Servirle a Colombia como lo hicimos desde el Departamento Nacional de Planeación. Han sido de los momentos más gratificantes en mi vida. Tenemos que trabajar muy fuerte en acabar con la inequidad y la desigualdad, así podremos seguir construyendo una Colombia con futuro firme entre todos.



¿Le gustaría ser candidato presidencial en el 2022?



El 2020 hasta ahora empieza, preocupémonos por el 2022 más adelante.



El liberalismo fue un claro defensor del proceso de paz, ¿cree que va bien la implementación?

​

El proceso de paz debe ser fortalecido todos los días. No es fácil acabar con un conflicto de más de 60 años. La presencia del Estado es necesaria y todos los días requiere de grandes esfuerzos para su implementación.

El 2020 hasta ahora empieza, preocupémonos por el 2022 más adelante FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ve usted a Colombia en este momento?



Colombia se ve mejor desde el exterior. Hay mucho optimismo sobre Colombia fuera del país. Mientras se espera que América Latina en 2019 apenas crezca 0,1 por ciento, Colombia logra un crecimiento económico del 3 por ciento. Este, aunque es bueno dado el contexto, podría ser mejor para un país acostumbrado a crecer a más del 4 por ciento. Colombia resulta siendo uno de los destinos de inversión más atractivos de América Latina.



¿Y cómo se ve entonces el Gobierno?



El presidente Duque goza de prestigio internacional y marca un importante liderazgo regional en este momento. El ingreso a la Ocde y el acuerdo de paz le han dado a Colombia nuevos escenarios en el marco internacional que el Gobierno hasta ahora ha sabido aprovechar. Sin embargo, como en el resto de América Latina, hay preocupaciones sobre si en Colombia podría surgir un escenario como el de Chile en materia de propuestas.



Su papá se sostiene en la independencia, en algunas cosas apoya, en otras no...



El expresidente Gaviria ha escrito grandes páginas en la historia de Colombia. Nosotros no tenemos que pensar igual. Le recuerdo que yo empecé mi carrera política en orillas diferentes a las de mi padre.



POLÍTICA