Las respuestas de Marta Lucía Ramírez a señalamientos de corrupción del presidente Petro

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en entrevista con EL TIEMPO, habló de la idea de propuesta de constituyente del presidente Gustavo Petro, que califica como "inviable, inoportuna e inconveniente", y respondió a señalamientos del mandatario sobre corrupción en el Estado.

Según el Presidente, desde que en 2018 perdió la elección presidencial y asumió Iván Duque y el poder ejecutivo, dijo, fue entregado a las mafias.

"La situación que heredamos da asco, la corrupción no conoce límites y parece que algunos la consideran un derecho. Es necesario actuar. Ningún gobierno está exento de enfrentar incidentes de corrupción y, sobre todo, cuando las mafias han cooptado a las instituciones y se han arraigado en ellas. En este gobierno tenemos cero tolerancia con ese oscuro legado. Por ello, hemos emprendido todas las acciones necesarias para honrar nuestra promesa de integridad", afirmó en entrevista con el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes.

Ramírez, quien trabajó en ese gobierno como Canciller y vicepresidenta, rechazó esas afirmaciones y destacó herramientas para luchar contra la corrupción que hoy el actual gobierno, dijo, no está usando.

"Es importante el rechazo contundente a que el gobierno anterior fue corrupto, pero también el rechazo a la corrupción diciendo que dejamos una política de transparencia y prevención contra la corrupción y tuvimos el reconocimiento en la Ocde. En lugar de estar acusando con vaguedades deberían haber puesto en práctica todas esas herramientas de política pero no lo han hecho. Cambian los nombres de los programas y no ponen en práctica ninguno con rigor", dijo afirmó Ramírez a este diario.

Y agregó que "en todos los gobiernos en que los he trabajado he visto gente inmensamente consagrada a servir al país, mucha gente joven y otros más maduros, que está haciendo un sacrificio enorme y un costo de oportunidad de ingresos pero lo hacen con vocación de servicio. Igual fue el gobierno nuestro: muchísima gente muy valiosa dedicada a servir a Colombia en uno de los peores momentos de la historia como fue la pandemia. Pero más que tirar cortinas de humo, si tiene algún caso concreto que denunciar por qué no puso las denuncias en la fiscalía cuando empezó la nueva fiscal que es cercana a él".

El presunto robo a los recursos de la paz

Ramírez asegura que el mandatario no expone hechos y dice que desde la Secretaría de Transparencia investigaron y pusieron en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría los informes producidos sobre manejo de recursos para la paz

"También actuamos con DNP en revisión y mejora de procesos según análisis de riesgos e inconsistencias encontradas en la información sobre proyectos priorizados. Requerimos a cada alcalde con proyectos priorizados y analizados por la ST (20) nos informara cuáles habían sido las estudios y evidencias con base en las cuales habían determinado los sectores y necesidades objeto de los proyectos para confrontar con lo arrojado por los estudios realizados con la información recibida en la ST (esas respuestas le quedaron a disposición de la ST actual para lo correspondiente)", dijo la exvicepresidenta.

"Además, corregimos impedimentas para optimizar la acción de la Secretaría de Transparencia. Dejamos en la Ley 2195 de 2022- art. 33, herramientas para que la Secretaría de Transparencia pueda obligar a que le entreguen rápidamente so pena de sanciones (antes dependíamos de la buena voluntad del funcionario requerido)".

Por último, artículo 31, literal c, de la Ley 2195 del 2022. "También incluimos facultades en dicha Ley para que la Secretaría de Transparencia pueda crear redes interinstitucionales para actuar contra la corrupción, buscando acción más oportuna, efectiva y coordinada (no situaciones como las que nos pasó en las que las Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría le dijeron no a la actuación coordinada con la Secretaría de Transparencia O en las que los egoísmos impidieron la constitución de mecanismos de coordinación como el bloque de Autoridades contra la corrupción)".

Construcción de régimen mafioso desde la Constitución de 1991, según el mandatario

"Colombia y los colombianos hemos enfrentado y sobrevivido a costa de pérdidas de valiosas vidas, a quienes desde las armas y economías ilegales nos han atacado permanente. No hemos sido un Estado Mafioso. Ni que decir de la estigmatización de la que hemos sido objeto ante el mundo. Nuestras instituciones y democracia han sobrevivido a ello y la resiliencia que nos caracteriza nos ha permitido sobrellevar la destrucción producida por quienes se dejan azuzar por los manipuladores profesionales y la pandemia al punto que fue evidente la recuperación económica que registramos después del covid hasta inicio del actual gobierno, efectos en la economía que todavía nos tienen a flote aunque se están extinguiendo sin esperanza mayor", comentó Ramírez.

Añadió que Estado mafioso es el que parece surgir luego del llamado pacto de la picota, de la afectación de las fuerzas armadas, del aumento desmesurado de cultivos ilícitos y de propuestas como las de convocar una asamblea nacional constituyente sin sentido.

"Se insiste en ajustes a nuestra Constitución política para facilitar el proceso de paz, el cual se ha visto torpedeado desde las mismas filas de quienes han estado al margen de la ley y se han beneficiado de las oportunidades que les ha dado la democracia colombiana que ahora pretenden acabar", complementó Ramírez.

"El Congreso de la República y la Corte Suprema en uno de los actos más valerosos de la justicia mostró la infiltración de todas las mafias en la hechura de las leyes después de la Constitución del 91", dijo el jefe de Estado en entrevista con Andrés Mompotes.

"Todo lo contrario: ¿Y el pacto de la picota? ¿Y la traída de Mancuso como gestor de paz?", respondió Ramírez.

El presidente Petro dice que no tiene intención de reelegirse con la constituyente

"¿Presionando mediante caos para amedrentar e incendiar al país y así justificar vías de hecho como acabar con los contrapesos y el congreso para gobernar a su amaño y sin estorbos?", comentó Ramírez frente a las declaraciones del mandatario.

La exvice también asegura que el mandatario varias veces ha salido la necesidad que el periodo de alcaldes coincida con el presidencial y ahí hay que hacer el ajuste constitucional, pero que uno es su obsesión extender el mandato ni reelegirse. Pero, según Ramírez, con ese argumento el jefe de Estado "reconoce veladamente que si quiere extender el mandato".

Los señalamientos de corrupción en el gobierno Duque.

"Coincido en que la situación actual de este gobierno nos produce la sensación de estar inundados de una corrupción nauseabunda contra la cual nada hace su gobierno, más cuando parece que se retrocede como consecuencia de los frecuentes escándalos de corrupción y financiación ilegal de su campaña, en los que se han visto mencionados integrantes de su familia, allegados de este gobierno, funcionarios en posiciones importantes poniendo en riesgo el patrimonio público como sucede hoy en Ecopetrol , consanguíneos de los funcionarios y afines", dice Ramírez.

Agrega que "más desesperanzados nos sentimos cuando vemos que se modifican descaradamente los requisitos para acceder a cargos del sector público o de entidades en las que tiene participación el estado, echando por la borda el principio de la meritocracia esencial en la lucha contra la corrupción o se hace uso al parecer arbitrario de los poderes públicos"

"Desde la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y en el seno de la Comisión Nacional de Moralización sí se combatió la corrupción: fueron muchos los avances en todos los ámbitos para un avance ordenado y simultáneo de todos los actores del país, al unísono, en la defensa de los recursos públicos". Ramírez menciona alguna de las herramientas.

-Conpes 4070 DE 2021. Lineamientos de política para la Implementación de un modelo de estado abierto en Colombia, reconocido como el primero en la región, basado en 6 pilares: transparencia, integridad, legalidad, la prevención, la corresponsabilidad y la innovación

-Se impulsó la expedición de 9 leyes y 1 acto legislativo y varios Decretos y Circulares fortaleciendo la transparencia y la lucha contra la corrupción.

-Reactivamos la Comisión Nacional de Moralización

-Asistimos a las 32 Comisiones Regionales de Moralización y produjimos junto con OCDE el Informe La Integridad Pública a Nivel Territorial en Colombia para empoderar a las CRM.

-Se produjo análisis y recomendaciones sobre prevención de riesgos de corrupción en el Fondo Especial para la Paz

-Creamos la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (Renoba) con 20 miembros de sociedad civil como Fundación Corona, la MOE, la U Javeriana, del Rosario y del Cauca, la RED UVA, Acción Colectiva de Ética y Transparencia en el sector eléctrico y entidades del Estado

-Fortalecimos el Comité de Estado Abierto de Colombia demostrando que es posible la acción conjunta y efectiva entre la sociedad civil y las entidades públicas o el Estado

-Adelantamos la Estrategia Territorial con la que asistimos a 133 entidades territoriales; trabajamos con 55,731 personas a través de 1.700 actividades en 32 departamentos, 32 capitales y 168 alcaldías locales

-Desarrollamos PACO (700 millones de datos, 12 conjuntos de información, más de 4.000.000 consultas, cerca de 150 semanales entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, y módulos para elaboración de análisis de redes de corrupción)

-Creamos INAC (Índice Nacional Anticorrupción) que mide el avance las políticas y procesos anticorrupción de 85 entidades del orden nacional y los 32 departamentos y capitales y 170 municipios PDET

-Se trabajó con 57 Cámaras de Comercio del país -Pactos de Integridad impactando 1.594.000 empresas

-Trabajamos con 56 gremios en 12 sectores -Pactos de Integridad herramienta Integrity App

-Tramitamos 23.434 denuncias y/o peticiones

-Encuestamos a 909 empresas sobre estado de mecanismos contra la corrupción como base de programas de transparencia y ética empresarial