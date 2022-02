Colombia se encuentra a menos de cuatro meses de la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Candidatos que hace un semestre no sonaban han ido ganando fuerza y se han posicionado en las encuestas recientes de opinión.



Este es el caso de Rodolfo Hernández, quien resultó en el segundo y tercer lugar en varias de las encuestas realizadas el año pasado. En una entrevista con 'Vanguardia' el exalcalde de Bucaramanga contestó quiénes conformarían su gabinete de ministros en caso de que llegara a la Casa de Nariño.



(Lea también: Los procesos judiciales que impactan a poderosos políticos en plena campaña).

“Nombraré a los más reconocidos y capacitados de los personajes colombianos que tengan experiencia y especialmente que vengan de abajo, que hayan producido dinero y que sepa cómo se trabaja en el sector privado”, indicó el ingeniero.



Aunque dijo que no ha contemplado en su totalidad el gabinete que tendría, fue claro al asegurar que tiene a dos personas en mente para el ministerio de Educación y el de Transporte.



Para el cargo de Ministro de Educación ha pensado en el escritor colombiano William Ospina, quien ganó el premio Rómulo Gallegos con su novela ‘El país de la canela’ y es reconocido por sus ensayos sobre la realidad de Colombia.



“Me encanta, no soy amigo de él, pero hablé hace 15 días por teléfono con él, para Ministro de educación, William Ospina", indicó.



(Le puede interesar: Rodolfo Hernández se quiebra al recordar asesinato de su hija por el Eln).

Facebook Twitter Linkedin

El escritor William Ospina. Foto: Archivo particular

Por otro lado, para el cargo de Ministro de Transporte ha pensado en el ingeniero civil santandereano Félix Jaimes Lasprilla, quien se ha desempeñado como subdirector del Invías y asesor en la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga.



"Para ministro de obras públicas, que hoy llaman transporte, yo creo que nos toca un ministro santandereano, a ver si realmente nos podemos a trabajar en lo nuestro. Felix Jaimes Lasprilla", puntualizó el exalcalde de Bucaramanga.



Hernández aseguró que aunque no les ha hecho formalmente la propuesta, sí ha hecho tres llamadas para ofrecer la vicepresidencia, entre estas, a los empresario Arturo Calle, Mario Hernández y Beatriz Fernández, quienes lo rechazaron.



“He hablado con varios para ofrecerle la vicepresidencia. Con Arturo Calle y dijo que no. Los que pueden participar para colaborar con enderezar esta Colombia que tanto queremos, cuando uno los llama dicen que no. Mario Hernández, también santandereano, dijo que no. Beatriz Fernández, la propietaria de Crepes and Waffles, ni me pasó al teléfono”, contó.



(Siga leyendo: Los duros 'varillazos' entre los candidatos durante el cara a cara).



POLÍTICA