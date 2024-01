'Si mi secuestro se alargó fue por obra de Piedad Córdoba': Ingrid Betancourt

La muerte de Piedad Córdoba este sábado 20 de enero suscitó la reacción de diversos sectores políticos del país. Entre las figuras que se pronunciaron tras el deceso de la senadora por el Pacto Histórico está Ingrid Betancourt, quien, a tan solo unas horas de conocerse la noticia, se refirió al tema en su cuenta de X.

"Murió Piedad Córdoba. ¿De qué le sirvió haber hecho tanto daño? A algunos nos queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar", expresó la excandidata presidencial.

Betancourt volvió a abordar la cuestión este 21 de enero en los micrófonos de 'W Fin de Semana'. Allí, la política colombofrancesa señaló que, en un inicio, su relación con Córdoba era cercana y hasta la consideraba una "amiga" y compañera de "batallas".

“Era una amiga, yo compartí tiempo y batallas con ella, habíamos sido colegas en el Congreso. Ella se había acercado mucho a mi madre durante mi cautiverio y había sido una persona importante de soporte psicológico en los momentos de mayor sufrimiento para mi mamá”, contó a la emisora citada anteriormente.

Piedad Córdoba, senadora por el Pacto Histórico, murió este 20 de enero. Foto: Instagram: @piedadcordobaruiz.oficial

Ese vínculo se vio afectado una vez la Procuraduría General de la Nación acusó a la senadora por el Pacto Histórico de "colaborar" con la extinta guerrilla de las Farc, debido a información encontrada en los archivos del computador del entonces jefe del grupo al margen de la ley, Raúl Reyes.

“Detrás de esa personalidad de Piedad se escondía un personaje muy cuestionable. Una mujer que utilizó sus relaciones públicas, y los afectos que podía generar, y de manera muy perversa utilizó nuestro secuestro, en particular el mío, para su beneficio propio. Es hoy es claro que si mi secuestro se alargó, fueron seis años y medio, fue también por obra de Piedad, ella influyó sobre las Farc, sobre Raúl Reyes y los miembros del Secretariado para que a mí no me liberaran”, complementó Betancourt.

Y finalizó: "La muerte de Piedad es compleja para personas como yo porque conocí cosas que no hubiera querido conocer de ella, pienso que deja un legado de mucha oscuridad, no solamente desde el punto de vista de lo que ella hubiera podido hacer por el país, porque tenía mucha influencia, sino de los odios de los cuales manejó muchas de sus relaciones”.

La relación de Piedad Córdoba e Ingrid Betancourt

La gestión en la liberación de rehenes por parte de Piedad Córdoba fue ampliamente cuestionada. Una de estas voces críticas era, precisamente, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 y liberada seis años después, en julio de 2008.

En 2022, la política colombofrancesa acusó a la senadora por el Pacto Histórico de retrasar su liberación para obtener réditos políticos. “Esta excongresista, hoy en la campaña de Gustavo Petro, retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos”, dijo en su momento Betancourt.

Estos señalamientos fueron respondidos por Córdoba, quien se pronunció en X (antes Twitter): "Le exijo un debate público, sobre la paz y las liberaciones unilaterales, diga usted hora y sitio ¡Yo no hice política, no lo haga usted conmigo ¡respéteme! cobarde desagradecida!".

Último adiós a Piedad Córdoba en Chocó. Foto: Gobernación del Chocó

Acusada de "colaborar" con el extinto grupo guerrillero de las Farc, Córdoba fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, en 2010. Años después, en 2016, el Consejo de Estado tumbó su incapacidad de ejercer cargos públicos, lo que le permitió posicionarse nuevamente como senadora en 2022.

Este 20 de enero, la congresista murió a causa de un "infarto no presenciado" en la Clínica Conquistadores de Medellín. Su cuerpo fue trasladado este 21 de enero a Chocó para darle un último adiós.

