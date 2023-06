Una figura problemática de abordar en la historia de Colombia es el general Gustavo Rojas Pinilla: único dictador militar del siglo XX y señalado de actos represivos, pero al mismo tiempo se le adjudica la modernización del país en temas como la llegada de la televisión, construcción de grandes obras —tales como el aeropuerto El Dorado—, una pacificación inicial de la violencia y el auge económico de mitad de siglo. Salió del poder ante la impopularidad que acarreó desde el tercer año de mandato y luego intentó llegar de nuevo a este a través de la vía democrática en 1970.



(Puede ver: ‘Nuestros principales enemigos son nuestras comodidades’: William Ospina)

Agolpó sobre sí un amplio movimiento de masas que por poco lo reinstala en el poder Ejecutivo, pero un supuesto fraude electoral en su contra lo impidió y este hecho fue usado como causa fundacional del M-19, guerrilla en la que militó el ahora presidente Gustavo Petro. Precisamente, este último ha tenido que enfrentarse ante la complejidad de Rojas Pinilla. En algunos de sus discursos ha rehabilitado la figura del militar y ha quitado peso al tema dictatorial.



“Si se examina a través ya del tiempo que ha pasado, de las décadas, el siglo pasado, indudablemente el General Rojas Pinilla tuvo unos momentos, unas decisiones absolutamente fundamentales, no solamente desde la estrategia militar, sino como estadista que alcanzó a ser”, declaró Gustavo Petro en un discurso dado el 23 de diciembre en la Base de Tolemaida.

Facebook Twitter Linkedin

El dictador Rojas Pinilla y su hija María Eugenia Rojas. Sergio Trujillo tomaba las fotos de los restos de los carteles políticos publicitarios con ese material lograba sus composiciones. Foto: Archivo particular



Este 13 de junio se cumplen 70 años de la llegada del dictador al poder. En un país acostumbrado a gobiernos de cuatro años, con fechas fijas para asumir y dejar el poder, en ese día Colombia tuvo tres presidentes en la misma jornada. En menos de 24 horas, el Palacio de San Carlos —antigua sede presidencial y que hoy alberga la Cancillería— tuvo tres ocupantes: en la mañana, Roberto Urdaneta, que estaba encargado; Laureano Gómez, presidente elegido popularmente que retomó su cargo, y el general Gustavo Rojas Pinilla, que ocupó el poder tras el golpe de Estado.



(Además: La historia desconocida de cuando los cartageneros pidieron ser ingleses)



Aunque fue la única dictadura militar que tuvo el país durante el siglo XX, este proceso, contrario a otros en el continente, no vino antecedido por una acción armada de la Fuerza Pública sino que comenzó como una forma de ponerle fin a la violencia que venía azotando el país desde finales de los años 40.



Colombia afrontaba lo que ha sido denominado como “la violencia”, que era el choque entre liberales y conservadores y que tuvo como su máxima expresión el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán. Después del magnicidio del caudillo, las acciones violentas se propagaron por buena parte de la geografía nacional y sus motivos fueron esencialmente partidistas.



“La policía chulavita (de origen conservador) había desatado una violencia tremenda. El Partido Liberal estaba casi proscrito: las casas de sus dirigentes y los periódicos de esa línea —incluyendo EL TIEMPO— fueron quemados”, cuenta el historiador Álvaro Tirado Mejía frente a la situación que vivía el país tras ‘el Bogotazo’ durante los gobiernos de los conservadores Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez.



Desde 1949 se había cerrado el Congreso ante la continúa tensión liberal y conservadora, que terminó con un enfrentamiento a balazos en el capitolio nacional, que dejó como resultado la muerte de dos liberales: Gustavo Jiménez y Jorge Soto. La violencia en contra de la colectividad roja llevó a que se marginaran de los procesos electorales y llegara sin oposición Laureano Gómez a la presidencia en 1950. En cuanto a la ruralidad, los campesinos de afiliación liberal se organizaron en bandas armadas, también conocidas como guerrillas campesinas, para hacer frente a la persecución desatada bajo el amparo del aparato estatal.



(Además: La historia del Presidente más de malas de Colombia)



Además de continuar con la violencia, en la presidencia de Gómez (1950-1953) se intentó hacer uno de los procesos de sustitución constitucional más fuerte en el país. Aunque de un talante ampliamente conservador, la Constitución de 1886 tenía su fundamentación en principios republicanos y liberales. En cambio, el histórico líder conservador intentó llevar a cabo un proceso constituyente para pasar a un modelo fascista.



“Laureano trató de reformar el país y crear una Constitución que diera paso a un gobierno corporativo a la manera de Franco”, dice el historiador y escritor Nicolás Pernett, que señala que la gran inspiración del presidente Gómez fue la dictadura falangista que estuvo en España entre 1939-1975.

Facebook Twitter Linkedin

El general Gustavo Rojas Pinilla saluda a la multitud en compañía de su hija María Eugenia Rojas, el 14 de junio de 1953, luego de haber asumido la Presidencia Foto: Archivo El Tiempo

Para este cambio de arquitectura estatal, Laureano Gómez lideró un proceso de elección de una asamblea constituyente enteramente conservadora, ante la exclusión liberal de la vida política. Sin embargo, un infarto le impidió estar en cabeza de este proceso y tuvo que dejar a Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente designado para que liderara el revolcón constitucional.

La llegada de Rojas

Mientras los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez transcurrían en medio de la violencia partidista, en el ejército se posicionaba la figura de Gustavo Rojas Pinilla. Su popularidad hizo que en su momento, como recoge Pablo Andrés Nieto en su trabajo sobre el papel del Ejército en la “Violencia”, el líder liberal Darío Echandía dijera que el militar era “un cacique con uniforme”. No solo era la ascendencia sobre sus hombres, sino que era del seno del conservador Mariano Ospina. Rojas concentraba en su figura el favor de las armas y de la política.



Como Ospina Pérez y Gómez estaban enfrentados, este último intentó frenar el vertiginoso ascenso de Rojas Pinilla en varias ocasiones durante su presidencia. Lo sacó del país para que fuera representante en Washington, pero su enfermedad fue aprovechada para que volviera por orden de Urdaneta.



Aunque alejado del poder mientras se recuperaba, Laureano Gómez insistió en la salida de Rojas Pinilla de las fuerzas militares. Lo intentó en reiteradas ocasiones hasta que el 13 de junio de 1953 puso el ultimátum de que el general tenía que ser llamado a calificar servicios o retomaría el poder. Urdaneta prefirió lo segundo.



(Además: ‘Sin derechos humanos no hay democracia’, Álvaro Tirado Mejía)



El regreso de Laureano Gómez al Gobierno era una situación temida para distintos sectores, sobre todo aquellos conservadores moderados del sector de Ospina Pérez y los liberales que estaban marginados de la política por cuenta de la persecución de Estado. En las zonas rurales, las acciones de los grupos conservadores habían inundado de violencia política al territorio nacional.



También había temor de que se llegara a imponer el modelo corporativista al que le apostó Gómez con la Constituyente y que de esta manera se perpetuara la violencia política desatada por el laureanismo. Por eso, desde antes de la acción golpista, distintos sectores venían hablando de la necesidad de esta para ponerle un freno a lo que se avecinaba.

Facebook Twitter Linkedin

10 de mayo de 1957 El presidente Gustavo Rojas Pinilla, luego de renunciar, designó la Junta Militar que lo sustituyó en el poder. Foto: Archivo

“La acción de Rojas, respaldada por dirigentes de ambos partidos iba encaminado a lograr una estabilización institucional mediante el cese de confrontaciones, en muchos casos violentas, entre liberales y conservadores, ante la amenaza que la contienda fuera desbordada”, expresó Álvaro Echeverri en su obra El poder y los militares.



El regreso de Laureano Gómez al poder tras su enfermedad fue la señal para llevar a cabo el golpe de estado que se venía estudiando y en el que ya había más de un preparativo por parte de los liberales, la facción conservadora de Mariano Ospina y Gilberto Álzate Avendaño y sectores empresariales. En la mañana del sábado 13 de junio, el presidente elegido en las urnas le insistió a su designado que debía sacar a Rojas Pinilla del Ejército. Esta vez el argumento fue la detención irregular y tortura por parte de los militares del empresario antioqueño Felipe Echavarría.



Urdaneta se opuso y Gómez reasumió el poder para así destituir al general. “Gómez retomó la presidencia, citó a Consejo de Ministros y ordenó el retiro de Rojas. Como el ministro de Guerra no quiso aceptar la orden y renunció, se nombró en su reemplazo a Jorge Leyva”, narra Adolfo León Atehortúa, en su texto ‘El golpe de Rojas’, sobre las primeras horas de la jornada.



(Además: Muiscas: una cultura que yace en el subsuelo de Bogotá)



El general Rojas Pinilla estaba en ese momento en su finca en Melgar, punto que se volvería histórico y que después sería eje para el desarrollo de la base militar de Tolemaida, cuyas obras comenzó el futuro dictador. Tras ser notificado, volvió en un avión a Bogotá para llevar a cabo la acción golpista, que venía avanzada en temas de planeación.



El militar se dirigió al batallón Caldas y ordenó la detención del entonces ministro Leyva y tomó el liderazgo de los uniformados que eran afines a su causa. También se doblegó al batallón presidencial sin disparar una sola bala, a pesar de que previamente se había rodeado las inmediaciones del Palacio de San Carlos con artillería pesada.



En un primer momento, el general Rojas Pinilla no buscó el poder, como lo señalan los registros de la época que muestran que inicialmente pretendió que Urdaneta ocupara la presidencia de nuevo. Sobre este hecho hay versiones encontradas. Unas dicen que Urdaneta rechazó de tajo la designación, mientras que otras aseguran que su respuesta fue que solo volvería a la presidencia si Laureano Gómez renunciaba. Supuestamente el que era presidente dijo que prefería que asumiera el militar y no que quedara el que había sido su designado.



Lo cierto es que, al final, Urdaneta no aceptó y Gustavo Rojas Pinilla quedó como responsable del golpe de estado que se estaba desplegando. Ante la acción militar, Gómez se escondió donde un familiar. El Palacio de San Carlos quedó a la espera de un nuevo ocupante.



Sin mayor resistencia por parte de Laureano Gómez, con el apoyo político de los conservadores moderados y la mayoría de liberales, Rojas Pinilla asumió el poder en la noche del 13 de junio. Horas después dio un mensaje en la radio pública para anunciar el relevo.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Rojas Pinilla (1953 - 1957) fue uno de los 3 mandatarios nacidos en Boyacá. Foto: CEET

“Las fuerzas armadas agotaron todos los esfuerzos posibles, en la persona de su supremo comandante para buscar otras soluciones, lejos de las que la malevolencia las han obligado a adoptar para salvar a la patria”, dijo Rojas Pinilla en su primer discurso tras el golpe.



Luego, su mandato fue legitimado por la Asamblea Nacional Constituyente que Laureano Gómez había elegido para cambiar la Constitución. Primero, este cuerpo colegiado designó al general para que cumpliera el mandato del depuesto conservador. Un año después la misma asamblea lo eligió para todo un periodo presidencial.



En los primeros años de gobierno, la administración de Rojas Pinilla fue asumida de forma positiva, como lo registra el editorial de EL TIEMPO un año después del golpe de Estado: “El 13 de junio no fue un acto indebido que viniera a fracturar la estructura jurídica de Colombia. El 13 de junio fue, sí, un hecho revolucionario, pero en el más noble y lato sentido de la palabra. Un hecho que hubo precisamente de restaurar la perdida normalidad institucional y social de la patria, y de devolverle a ésta su propia tradición que le había sido dolorosamente arrebatada”.



Sin embargo, los excesos en la administración, las acciones violentas, la censura a los medios, el sectarismo político, los señalamientos de corrupción, los intentos de perpetuarse en el poder y una crisis económica terminaron acabando con la popularidad del general. En medio de esta pérdida de gobernabilidad se consolidó el pacto político que marcaría el resto del siglo XX: el frente nacional. Así como algunos conservadores y liberales se unieron para la llegada del general Roja Pinilla al poder, también se unieron para sacarlo.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

En Twitter: @JuanLombo

Más noticias de Colombia

Santos fue uno de los invitados del papa Francisco en encuentro sobre la fraternidad

César Gaviria citó a congresistas del Partido Liberal para decidir el apoyo a reformas

‘Fue muy amable con Colombia’: Uribe sobre la muerte de Silvio Berlusconi