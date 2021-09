La difícil tormenta que atraviesa Sergio Fajardo

Sergio Fajardo atraviesa una enorme tormenta de consecuencias imprevisibles para su aspiración presidencial en las elecciones de 2022. De hecho, su candidatura puede quedar gravemente herida.

En el terreno jurídico, la imputación de cargos de la Contraloría por el presunto detrimento patrimonial en Hidroituango se suma a otra por irregularidades en contrato de sustitución de deuda en la que en palabras sencillas se le señala de no haber calculado la fluctuación del dólar cuando era mandatario seccional.



En ambos casos no aparece la palabra corrupción. Pero es evidente que, por la dimensión de los hechos, puede abrir en buena parte del electorado cuestionamientos sobre su capacidad para administrar recursos públicos y tomar complejas decisiones.



En las campañas suelen presentarse debates en los que los conductores de éstos preguntan que un hipotético caso sobre determinado tema cómo actuaría. Se trata de un ejercicio para evaluar en teoría las fortalezas del aspirante sí llegase a gobernar.



En el caso de Fajardo es hasta ahora el único candidato al que lo están enfrentando con hechos reales por su pasado como gobernador de Antioquia. Y revertir eso en plena campaña es muy difícil.



La metáfora usada por el propio Fajardo es un ejemplo preciso de la realidad que enfrenta: “Es un baldado de agua fría”, dijo



“Nunca me he escondido ni lo haré en este momento porque tengo la tranquilidad de que mi equipo obró bien, con transparencia absoluta”.



Ahora el inicia una carrera contrarreloj para “agotar las instancias” y durante los próximos cinco días presentar una reposición, tiempo en el que tiene procesar las más de 2.000 páginas del fallo.



Es natural que, en este lapso, por breve que sea, sus competidores en la Coalición de la Esperanza le pueden tomar cierta ventaja.



De hecho, en varias encuestas Juan Manuel Galán, otro de los aspirantes, ya lo supera.



Y en el centro político, que es la bandera con la que se identifica Fajardo, le ha surgido un competidor de peso como es Alejandro Gaviria.



La lanzada del exrector de Los Andes se da precisamente cuando Fajardo es escrutado por los órganos de control. Una prueba de fuego que en su campaña no esperaban.



