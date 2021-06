¿Por qué Fajardo sube el tono contra Petro?

Tradicionalmente mesurado en sus opiniones, Sergio Fajardo se salió de esta línea para dirigirse a Gustavo Petro y le dijo: “Dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría”.

El exgobernador de Antioquia incluso fue más allá al calificar al exalcalde de Bogotá: “Petro, iluminado, librepensador”.



El dirigente de izquierda respondió: “Yo soy librepensador, Sergio, pero no bobo”.



“Detecto las campañas de desprestigio y el intento de parte de ustedes de hacernos parecer extremistas cuando, ni más ni menos, defendemos y luchamos por la democracia”, le replicó.



“Nuestra posición contra Duque y Uribe se debe a la defensa de la democracia que no separamos de la justicia social y ambiental”, argumentó Petro.



“Eso no se llama extremismo, se llama el siglo XXI, del que queremos que nuestro país haga parte”, le aseguró.

La pregunta que para muchos quedó gravitando en el ambiente es por qué este cruce de opiniones con este nivel de ironía.



La respuesta pasa por dos escenarios. En primer lugar, no es nueva la animadversión ideológica y programática que desde tiempo atrás existe entre ambos líderes.



Incluso, Petro ha llegado a responsabilizar a Fajardo de la elección de Duque porque tras la primera vuelta en el 2018 este decidió ausentarse, optó por ir a un avistamiento de ballenas —episodio que él mismo hizo público— en lugar de decantarse electoralmente por el dirigente de izquierda.



La diferencia entre Petro y Fajardo fue de menos de 300.000 votos, lo que provocó una fractura que hoy sigue abierta.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro, Iván Duque, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, candidatos a la primera vuelta presidencial en el 2018. Foto: Archivo EL TIEMPO

En efecto, en la primera vuelta ganó Iván Duque a nombre de la coalición Gran Alianza por Colombia con un total de 7'569.693 votos.



Esto fue el 39,14 por ciento de los votos. Al no obtener el 50 por ciento más uno hubo necesidad de una segunda vuelta.



Aunque la disputa fue con Petro, la diferencia con Fajardo había sido escasa.



En efecto, le siguieron en su orden la Lista de la Decencia con 4'851.254, que equivale al 25,09 por ciento de los votos.



Y luego la Coalición Colombia con 4'589.696 votos, que equivale al 23,73 por ciento de la votación.



Era evidente que la herida entre ambos era demasiado profunda porque cada uno consideraba que, de no ser por el otro, se habrían podido unir y competir en mejores condiciones con el candidato del uribismo.



Pero además, ahora ambos han vuelto a encontrarse frente a frente porque los dos van a volver a intentar llegar a la Casa de Nariño.



Fajardo, a nombre de la Coalición de la Esperanza, y Petro, en un movimiento que él ha llamado Pacto Histórico.

Política de la confrontación

En todas las encuestas publicadas hasta ahora, ambos adversarios políticos ocupan los primeros lugares en intención de voto.



De tal manera que no solo es natural que el enfrentamiento mutuo esté vigente, sino que es muy posible que cada vez sea más áspero, porque de ellos dos tendrá que salir un único candidato a la presidencia.



"En una campaña electoral siempre se tienen que crear contradicciones, competencia. Es parte de la búsqueda de los votos", explica Magda Catalina Jiménez, docente investigadora de la Universidad Externado.



Si bien la propuesta de centro, la cual pretendía aliviar un poco la polarización política que vivía el país, funcionó en las pasadas elecciones presidenciales —fruto del proceso de transición política hacia el acuerdo de paz—, Jiménez asegura que la política no siempre significa un escenario positivo de concertación. La política también se alimenta de tensión y de lucha.



En este punto coincide Jaime Duarte, profesor del área de gobierno de la Universidad Externado de Colombia. Él manifiesta que muy posiblemente Fajardo se dio cuenta de que "irse muy en la mitad sin crear polémica no funciona en Colombia".



"Acá aspiramos a que todo el mundo tome posición. Fajardo quiere despertarse un poquito más hacia la contradicción y comienza por la contradicción que él siente que tiene que ganar primero, que es con los candidatos fuertes del mismo espectro", dice Duarte.



Sin embargo, este panorama de confrontación política no significa que siempre vaya a ser así.



Si bien Fajardo puede estar planteando quitarle los votos a Petro, como afirmó la analista Jiménez, tal vez en algunos momentos plantee algo menos guerrerista para su estrategia política.



La situación, sin embargo, sí es inédita en la medida en que Fajardo se sale de un libreto en el que tenía acostumbrado a sus seguidores.



De hecho, él mismo había prometido: "Nos vamos a enfrentar a Gustavo Petro y lo vamos a hacer desde las ideas y las propuestas. Nuestro proyecto político no hace parte del enfrentamiento desde el insulto. Vamos a dar ejemplo de decencia, reconocimiento y respeto".



La situación se da en momentos en que también se han agudizado las diferencias entre Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Petro.



López, quien fue fórmula vicepresidencial de Fajardo, es una de las voces que más respalda a exgobernador.

