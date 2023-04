El excandidato presidencial Sergio Fajardo se ha dedicado en el último año a la docencia, esto tras su último intento por llegar a la Presidencia de Colombia en 2022, cuando se 'quedó' en primera vuelta con poco más de 885 mil votos, por detrás de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez.



Luego de la última contienda electoral, el exgobernador de Antioquia se ha mantenido alejado de la política y, según le contó a María Isabel Rueda en entrevista para EL TIEMPO, está dando clases en la Tec de Monterrey, México.



Después de aspirar en dos ocasiones a ser jefe de Estado (2018 y 2022) y distanciarse de la política, el futuro de Fajardo en cargos de elección popular es un misterio. Al respecto se pronunció excandidato presidencial en la misma entrevista y manifestó "no estar preocupado" por el asunto.

Sobre la pregunta de si competiría con Jorge Enrique Robledo por una candidatura presidencial, Fajardo aseguró: "No hemos hablado de eso. En este momento de la vida estoy en paz, he aprendido lecciones que me han servido mucho, no estoy preocupado por ser candidato presidencial".



"Quiero seguir demostrando que se puede tener seriedad y decencia para hacer la política. Los péndulos se mueven. Seguramente no vamos a volver a donde estábamos, sino que en Colombia, en medio de todo este mar de emociones y frustraciones que se van a ir dando poco a poco, va a haber un aterrizaje duro porque de lo que se promete en una campaña, a hacerlo en un gobierno, hay un bache muy grande. Todo eso se va a convertir en decepciones", añadió Fajardo.

Dignidad y Compromiso Ciudadano se fusionan y le apuestan a las elecciones regionales. Foto: Instagram: @jorge_enrique_robledo - @sergiofajardovalderrama

Por último, el excandidato a la Presidencia se refirió a la polarización política que vive el país y lo que, a su juicio, habría que hacer para remediarlo.



"En la polarización que puede presentarse se tendrán que escuchar voces distintas, que llaman a la sensatez, a la seriedad y a la decencia, que se van a poner de moda, y espero que más adelante se vuelvan virales. Y ya veremos qué pasa en la vida... Y créame. Ya cité a mi mamá en esta entrevista y me excuso con ella por tomar un pedacito del Padre Nuestro para señalar al Presidente... Lo que no podemos permitir son personas que llegan al poder sin idea de cómo gobernar. Se hace mucho daño", finalizó sobre el tema.

