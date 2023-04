Sergio Fajardo ha estado alejado de la política, concentrándose en su labor como docente. Tras calificar como "fracaso" y un "gran fiasco" la campaña de 2022 en la que estuvo como candidato presidencial, ahora creó el partido Dignidad y Compromiso con el exsenador Jorge Robledo.

(Siga leyendo: ¿Sergio Fajardo buscará nuevamente la Presidencia? Esto respondió).

"Había una cantidad de candidatos con intereses particulares. No hubo confianza y pasaron muchas cosas muy desagradables. Fue una oportunidad fallida. Aunque mantengo con Robledo un matrimonio adulto, maduro, racional", le dijo a EL TIEMPO, en charla con María Isabel Rueda.

En esa misma campaña fallida estuvo Alejandro Gaviria, quien al final no logró un acuerdo con la denominada Coalición de la Centro Esperanza. Cuando se le indagó a Fajardo cuál era la relación que tenía con el exministro de Educación del gobierno de Petro dio una tajante respuesta.

Jorge Robledo y Sergio Fajardo. Foto: Instagram: @jorge_enrique_robledo - @sergiofajardovalderrama

(Le recomendamos: 'El Gobierno parece un quilombo': Sergio Fajardo).

"Me he hecho el propósito de no hablar de Alejandro Gaviria después de lo que vi y conocí", comentó. Por ello, Rueda le hizo una pregunta más sobre el que fue su rival en la campaña.

- ¿No será que usted y Alejandro Gaviria se parecen muchísimo y eso los pone a competir? -señaló la reportera.

- No creo que ese fuera el problema. Digo la última palabra con respecto a ese tema -sentenció.

Para cerrar el asunto, recordó que trabajó con Juan Felipe Gaviria, padre del exministro y quien fue el gerente de EPM. A él lo destacó por ser una persona "extraordinaria", "inteligente" e "irreverente".

"Hago este reconocimiento a su papá y cancelo el tema de Alejandro", concluyó.

'Fajardo y Robledo, ¡qué pereza!': Gaviria

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Las declaraciones de Fajardo en EL TIEMPO se suman a lo dicho por Gaviria recientemente sobre la campaña presidencial de 2022, en la que el exministro apoyó a Petro y, en cambio, el exalcalde de Medellín votó en blanco.

"Me da tranquilidad no estar del mismo lado de Fajardo y Robledo, ¡qué pereza!", expresó en un video de la periodista Eva Rey.

Además, aseguró que no lo habían invitado a formar el nuevo partido ni esperaba que lo hicieran: "Ni que me llamen. No quiero aparecerme por allá. Ellos dirán lo mismo".

