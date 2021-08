La primera reacción de Fajardo a decisión de la Fiscalía

Sergio Fajardo, aspirante a la presidencia en 2022, se mostró tranquilo ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de remitir su proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Es más, dejó evidente su satisfacción porque considera que en este escenario podrá ratificar su inocencia: "Por fin tengo la oportunidad que yo venía reclamando", dijo.



"Desde hace cinco años comenzó este proceso, siempre he dicho acúseme de donde se me tiene que acusar. Ya pasamos por la imputación, no hicimos nada incorrecto, es la forma como manejamos todo, cinco años rogando para tener la oportunidad de defenderme y por fin la tengo", dijo en la mañana de este viernes.

Por fin la Fiscalía atendió nuestra reiterada solicitud de respetarnos el plazo razonable y proceder, después de 5 años de proceso, a acusarme ante la Corte Suprema de Justicia. Actué correctamente y así lo demostraré. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 27, 2021

Fajardo dijo también: "Por fin la Fiscalía atendió nuestra reiterada solicitud de respetarnos el plazo razonable y proceder, después de 5 años de proceso, a acusarme ante la Corte Suprema de Justicia".



Para uno de los hombres que lidera la intención de voto en la carrera a la presidencia de la República la situación es clara: "Actué correctamente y así lo demostraré".



