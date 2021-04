¿Fajardo puede seguir en la carrera a 2022 tras decisión de Fiscalía?

Toda una oleada de comentarios ha suscitado la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en un contrato de sustitución de deuda que suscribió en 2013 el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.



La Fiscalía explicó este miércoles que en 2013, cuando se hizo el desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos y en 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. Así las cosas, "la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos".



Tras ello surgió la pregunta si puede seguir en la carrera presidencial para 2022 tras esta decisión.



Vale recordar que Sergio Fajardo hace parte de la coalición de centroizquierda conformada, además, por Carlos R. González, Angélica Lozano y Juan F. Cristo, Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda, que buscan tener un programa en común para que alguno de ellos, o el candidato de Alianza Verde, llegue a la Casa de Nariño.



Sobre el caso jurídico del exgobernador, hay que señalar que aún la Fiscalía no le ha imputado cargos, por tanto puede continuar con su campaña.



No obstante, aún con una imputación, no queda inhabilitado para ser candidato a la Presidencia. El artículo 179 de la Constitución Política, modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 2 de 2015, establece las inhabilidades para el ejercicio de este cargos.



De este modo, la carta política advierte que no podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente:



- Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.



- Quienes hayan perdido la investidura de congresista.



- Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.



- Tampoco el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos:



Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde.



Por tanto, con la imputación de la Fiscalía Fajardo puede seguir siendo aspirante presidencial.



No obstante, para Jairo Libreros, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, "la candidatura de Fajardo entra al congelador, porque si mantiene la iniciativa electoral se queda sin su principal discurso presidencial de respeto al Estado de derecho y lucha contra la corrupción".



