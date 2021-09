Fajardo le exige a Petro ‘responsabilidad’ en sus propuestas

Sergio Fajardo, aspirante a la presidencia por la Coalición de la Esperanza, le exigió a su rival Gustavo Petro, Pacto Histórico, “responsabilidad” en sus propuestas y no ilusionar a la “gente con mentiras” porque es una actitud "mezquina".



La reacción de Fajardo se conoció al caer la tarde de este jueves, tras las declaraciones del líder de izquierda quien dijo que en un gobierno suyo iba “distribuir las ganancias por reducción de costos entre empresarios y trabajadores”.



Petro argumentó, en su cuenta de Twitter, su idea en este campo económico en caso de que gobierne al país entre 2022 y 2026.



Dijo que el pacto será que “todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro gobierno: por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, deben distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras”.



Añadió que la repartición de utilidades por productividad entre trabajadores y empresarios no es el paraíso, “sé que en un país donde la productividad no crece en 40 años, le parece (el paraíso), pero es lo que sucede en el este asiático, y ocurrió en Europa y en EE.UU.”.



Para Petro, las empresas no tienen por qué acabarse con esa distribución, sino que crecerían: “si las ganancias de productividad se distribuyen entre el salario real de los trabajadores y las utilidades de los empresarios, las empresas no se acaban, sino que crecen, porque crece la demanda de los trabajadores por mercancías de esas empresas”.



Ante esto, Fajardo dijo que “las condiciones de los trabajadores se mejoran con más competitividad, productividad y mejor política pública, no bloqueando dinámicas del comercio internacional. Seamos responsables, Gustavo”.



POLÍTICA