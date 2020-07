Sergio Fajardo reclama una vía distinta a 'la polarización'

Sergio Fajardo, aspirante a la presidencia en 2022, criticó con dureza a Gustavo Petro, sin mencionarlo: “La polarización busca llevar a que solo haya dos opciones: amigo o enemigo”, dijo en su cuenta de Twitter en momentos en que en el ambiente político aún gravita diáfano el eco del líder de la Colombia Humana que invita a sus seguidores a una “desobediencia civil”.



Para Fajardo, la extrema polarización “lleva a la rabia que se traduce en violencia en nuestro país”, dijo.



Según su tesis, “la mayoría de los colombianos están por fuera de esos extremos”.



Por eso, invitó a mantener abierta una “discusión en el marco de las ideas”, la que considera “esencial”.



Hace unos días, en entrevista con EL TIEMPO, Fajardo había dicho que “Petro es un actor dentro de la política nacional", pero subrayó: "No comparto su forma de hacer política”.



“Ahora, Colombia vive problemas más graves que el dilema tan socorrido de quién va ser el gran rival. Confío en que para las próximas elecciones surjan candidatos, y ojalá candidatas, de muy diferentes vertientes. Eso espero, porque los asuntos por resolver para sacar al país de la inercia, del sopor, de la cámara lenta en que lo tienen son tan graves que lo mejor sería que muchas y variadas opciones participaran, y que cada quien, responsablemente y sin caer en la trampa del odio automático, y formando coaliciones, sepa ganarse los votos”, argumentó.



Esta última declaración de Fajardo había sido dada antes del anuncio de Petro de llamar a la desobediencia civil, que para el líder de izquierda y actual senador incluye, entre otras acciones, no pagar servicios públicos y no llevar a los niños a los colegios.



Esto en rechazo, según Petro, porque “para nosotros en la Colombia Humana, el presidente Duque no ganó legítimamente las elecciones”.



Con su trino de este miércoles no solo es evidente que Fajardo sigue tomando distancia de Petro sino que, como también lo dijo en una entrevista con EL TIEMPO, decidió abrir una brecha con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



"Álvaro Uribe jugó un papel importante en los últimos 20 años de la política nacional, pero es momento de pasar la página. Colombia necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de política”, le aseguró Fajardo a este diario.



¿Qué quiere decir ‘pasar la página’?, se le preguntó al exgobernador de Antioquia. "Dejarla atrás para poder escribir una nueva. Mientras Uribe siga de protagonista, la historia será la misma, repetida con algunos retoques", respondió. "Ya estuvo", sentenció. .



¿Usted descarta buscar apoyo del Centro Democrático?, se le inquirió. "No tengo nada en común con ese proyecto político. En todas las campañas políticas en que he participado hemos enfrentado a sus candidatos".



Sin embargo, puso el énfasis en que él hacía política de una manera diferente en la que rehuía de las agresiones. "Distinto es que no me la pase insultándolos porque lo considero dañino para la democracia. Creo que podemos ser diferentes sin ser enemigos y además vivo bajo el precepto ‘trata a los demás como quisieras que te trataran a ti’".



Para Fajardo, la gestión del gobernante Centro Democrático (CD) tampoco es satisfactoria. "Hoy los resultados de tantos años en el poder de ese sector están a la vista y se puede decir que no han mejorado en lo sustancial la situación del país", dijo.



Así las cosas, el exgobernador de Antioquia, quien en las elecciones pasadas obtuvo 4,5 millones de votos, busca abrirse un espacio entre los extremos.



Una tesis que él enarboló en las presidenciales de 2018, cuando obtuvo el 23,73 por ciento de los votos, por debajo de Iván Duque, del Centro Democrático, y de Gustavo Petro, de Colombia Humana.



A pesar de sus declaraciones, Fajardo evita que lo encasillen como un aspirante que está en campaña a la jefatura del Estado:



"Cuando me preguntan si voy a aspirar a la presidencia, contesto afirmativamente, pero creo que el momento no está para hablar de campañas. Vamos para tiempos muy difíciles y nuestra obligación es aportar para salir adelante. Hoy estoy enfocado en proponer soluciones a cuestiones tan importantes como evitar que la deserción en la educación superior se dispare o cómo generar empleo en medio de una economía tan golpeada", dice.



