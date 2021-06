Fajardo ironiza por las alocuciones de Petro

Cientos de comentarios produjo la tercera 'alocución' que publicó el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, donde señaló que no comparte "la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Duque", y advirtió que "hoy ya no estamos frente a un paro, sino ante un estallido social".



“Todas las movilizaciones que personalmente he convocado han sido pacíficas, alegres, multitudinarias. En ninguna de ellas se ha presentado ni un solo hecho de violencia, ni un solo daño a propiedad pública o privada”, aseguró Petro.



Tras ello, el aspirante presidencial, miembro de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, ironizó con la publicación de Petro.



"Me escribe un amigo y me dice: Petro se fajardió. Me mandó la ‘tercera alocución’ de Gustavo a la Nación. Escuché y sí. Efectivamente parece que Petro se fajardió”, trinó Fajardo.



Y nuevamente trinó con una campaña de expectativa en la que advierte: "Y un amigo me dice: por qué no se van para Nuquí a descansar tres días. Y yo dije: Listo, vamos para Nuquí. Me fui a ver ballenas", que acompañó con un mensaje que dice: "#FajardiarseEs… espérenlo mañana!".



Este encontronazo se suma el ocurrido este martes en el que Petro afirmó que si “el desastre del uribismo permite que Fajardo pase a segunda vuelta, Fajardo solo podrá ganarme si es prisionero de Uribe”, y dijo que es mejor “que ganemos en primera vuelta”.



El exgobernador de Antioquia citó el tuit diciéndole que Colombia quiere un país “sin prisioneros, donde nadie sea dueño de nadie. Ni de Petro, ni de Uribe, libertad para escoger, de eso se trata la democracia”. Y seguidamente lo felicitó por su puesto ‘asegurado’ en segunda vuelta.



“Sergio, es hora de ser libres, en tus manos está y sabes cómo”, le respondió a su turno Petro recalcando que su objetivo no es llegar a segunda vuelta, sino ganar en primera para “preservar la Constitución de 1991 y el cambio social en Colombia”.



