El precandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió esta tarde en entrevista con EL TIEMPO sobre la decisión que tomó la aspirante presidencial Ingrid Betancourt de retirarse de la Coalición Centro Esperanza y que será candidata presidencial independiente de Verde Oxígeno, su partido.



“La forma como Gaviria le dio respuesta a Ingrid fue muy agresiva, más allá de la molestia inicial. Esto ya se convirtió en un fenómeno público, en una mala película, bochornosa en muchos sentidos. A mí me da mucha pena con la gente porque, con todo lo que tenemos en nuestro país, necesitamos mostrarle a Colombia que esta coalición es la que es. Yo estoy concentrado en las calles, trabajando con las personas.

Es un mal capítulo para nosotros, que originalmente en la Coalición hemos hecho un trabajo muy serio por trabajar en forma conjunta”, enfatizó Fajardo desde Medellín.



El exgobernador de Antioquia también dijo que están planteando los criterios con respecto a cómo tienen que ser los apoyos en la Coalición. Así haya aspectos individuales, afectan la vida de la Coalición.

Uno no le puede poner ultimátum en público a un grupo de compañeros. Yo puedo entender el malestar de ella. Yo puedo hacer un esfuerzo para entender qué es lo que la mortifica... FACEBOOK

TWITTER

"No más con esta discusión, disculpas con la ciudadanía que espera las respuestas que nosotros queremos dar. Yo se lo dije personalmente a ella (Ingrid): así no se tramita una diferencia. Uno no le puede poner ultimátum en público a un grupo de compañeros. Yo puedo entender el malestar de ella. Yo puedo hacer un esfuerzo para entender qué es lo que la mortifica, pero con ultimátums se desfigura ella y no es correcto con una Coalición donde hemos hecho un esfuerzo y donde ella entró a participar de manera constructiva. Ella fue quien más insistió en que Alejandro Gaviria entrara a la Coalición. Ella se equivocó al hacer esos anuncios", explicó Fajardo con vehemencia.



Sobre un eventual aval en semanas anteriores para su candidatura presidencial desde del Partido Verde Oxígeno -colectividad de Betancourt-, Fajardo aseguró que aunque esa sí era la idea, pero que ese es un problema “sencillo”, pues se trata de un tema de “mecánica electoral”. “Lo que no se resuelve fácilmente es lo que pasa en nuestro país”, dijo.

Paso al costado

La posición de Fajardo se derivó tras la de decisión de la candidata. “Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza que señala la entrada de apoyo de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias por Alejandro Gaviria”, dijo.



“Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo y una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia, por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción”, agregó Betancourt.



Dijo, además, que ante esa condiciones se ve obligada “a dar un paso al costado” de la coalición y anuncia que será “candidata independiente a la presidencia por el partido Verde Oxígeno, un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria”.



