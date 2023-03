"Acaba de aterrizar en Colombia el huracán Aida Merlano. Muy pronto tendremos otro gran escándalo en Colombia", empieza diciendo Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, en un video que compartió en redes sociales en la mañana de este sábado.



En la grabación, el político manifiesta que compartirá una reflexión sobre "lo que pasó la semana pasada". Y advierte que lo hace "antes de que le echen tierra" a esos sucesos.



Esto fue lo que dijo.

Sergio Fajardo, luego de hacer mención a la excongresista Merlano, recién deportada de Venezuela, habla de las consecuencias del "todo vale" en la política, según manifiesta.



"En primer lugar, cuando para ganar no importa lo que se haga con tal de ganar, eso tiene unas consecuencias muy importantes", afirma. Y agrega: "Por ejemplo, cuando usted para ganar las elecciones cuenta con corruptos y clientelistas, después cuando llega al poder tiene que gobernar con corruptos y clientelistas".



Concluye que, en ese escenario, la lucha contra la corrupción sale damnificada.



Por otro lado, el político abarca un tema que, según dice, sucede especialmente en los últimos años aprovechando el mundo digital. "No existe la más mínima noción de respeto", afirma. Y agrega que, aunque se habla de humanidad y decencia, no la hay, ya que se tiene que dañar a quienes no piensan lo mismo que quienes llegan al poder con el "todo vale".



"La vida tiene sus caminos. La verdad y la decencia, aunque a veces se demoran, siempre llegan", remata, resaltando que es una frase que suele decir. "Y nos lo está mostrando lo que pasó la semana pasada", afirma.

El día del temblor llegó el huracán Aida Merlano y pronto tendremos un nuevo escándalo. Antes de que le echen tierra a lo que pasó la semana pasada, quiero compartir un par de lecciones que nos deja la política del TODO VALE. Esto apenas comienza y todavía faltan mucho por ver. pic.twitter.com/ee0lpbnUsw — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 11, 2023

"No habrá cambio en Colombia mientras no se cambie la política. Y la política del 'todo vale' no es, de ninguna manera, un camino para nuestro país", concluye en la grabación.



Dadas algunas de sus palabras, como los "sucesos de la semana pasada" y el "otro escándalo", al parecer Fajardo hace referencia, sin nombrarlo directamente, al escándalo en el que está envuelto Nicolás Petro, diputado del Atlántico y el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.



La semana pasada, la exesposa de Nicolás, Dayssuris Vásquez, acusó al hijo del Presidente de recibir dineros ilegales que tenían como destino final la campaña de Gustavo Petro.



No obstante, Vásquez manifestó que ese dinero no llegó a dicha campaña. Desde entonces, tanto la Procuraduría como la Fiscalía avanzan en investigaciones.



