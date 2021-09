Sergio Fajardo habla de supuesto plan para ‘joderlo’ políticamente

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, reveló que existe un supuesto plan que busca ponerlo en el “banquillo de los acusados sin ninguna demostración”.

Fajardo enfrenta un proceso en la Contraloría por su supuesta responsabilidad en los daños patrimoniales que se presentaron en la puesta en marcha de la obra de Hidroituango cuando fungió como gobernador de Antioquia.



Este lunes, el exgobernador radicó una apelación al fallo de la Contraloría del pasado 6 de septiembre, en el que se determina que se presentó un detrimento de 2,9 billones de pesos por posibles malas inversiones dentro de la hidroeléctrica. Al mismo tiempo un tribunal suspendió los términos en este proceso, al amparar el “derecho al debido proceso” Fajardo.



Adicional a ello el precandidato presidencial enfrenta otro proceso por supuestos hechos de corrupción entre 2012 y 2015, caso en el que la Fiscalía anunció que lo acusará ante la Corte Suprema de Justicia.



Siempre he respondido ante las autoridades por mis actuaciones, nunca me he escondido. Y vamos a ir ante la Corte Suprema para demostrar que la Fiscalía está equivocada en su juicio y que actuamos correctamente.



Sin embargo, Fajardo aseguró que detrás de esto habría un plan, en el que estaría involucrado el ‘cartel de la toga’ para perjudicarlo y sacarlo de la carrera presidencial.

El ‘cartel de la toga’, como se recuerda, es un caso de corrupción judicial en el que se vieron involucrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno.



Incluso, Fajardo está pidiendo que hable Moreno y diga quienes están detrás de la persecución en su contra y los nombres de quién la ordena.



“Ojalá Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, le cuente al país qué instrucciones recibió para enfrentarme o acusarme a mí y a Gustavo Petro. Espero que él tenga la oportunidad de hablar y que ese testimonio se conozca rápido”, dijo el exgobernador.



Fajardo agregó que “desde hace tiempo está pasando, a mí me llaman a este proceso después de cinco años y si se miran los tiempos coinciden con la época electoral”.



