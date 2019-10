‘El Gobierno Nacional no está inspirando a nadie sobre nada’: Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo habló con EL TIEMPO sobre los resultados de las elecciones de este domingo y dijo que evidenciaron que la gente votó contra la corrupción, que está cansada de la polarización que vive el país y que quieren un cambio.

Sobre los partidos políticos dijo que se quedaron sin propuesta y por eso en estos comicios se camuflaron en coaliciones, y acerca del Gobierno de Iván Duque afirmó que es intrascendente y que no tiene un norte.



Sobre el triunfo de Claudia López en Bogotá destacó que ella acabó con la polarización Petro-Peñalosa y puede hacer que la capital recupere la chispa, pues la ciudad necesita energía positiva, no la amargura y el resentimiento.

¿Qué análisis se hace de las elecciones del pasado domingo?

Todavía nos falta aterrizar qué pasó con concejos y asambleas, 1.102 municipios son muchos. Hay muchos mensajes cruzados y potentes, especialmente mensajes que vienen desde las capitales, donde cada día hay una ciudadanía más libre, más abierta, que refleja algo que yo he visto físicamente recorriendo el territorio y es que hay un malestar de la ciudadanía, una inconformidad asociada con ese mundo de la corrupción que es un factor que ha calado mucho más profundo de lo que mucha gente se imagina, y eso hace que la gente tengo malestar y una falta de confianza en las instituciones.



No tengo la menor duda que esa estructura de partidos políticos tradicionales que en esta campaña se mezclaron en una cantidad coaliciones, es una estructura obsoleta que ya está muy deteriorada, por eso muchos han acudido a la firmas a disfrazarse una forma otra. En resumen hay un malestar de la ciudadanía con la corrupción, asociada con la desconfianza en las instituciones y a eso hay que sumarle desconfianza con los partidos políticos tradicionales, que sobreviven haciendo coaliciones, se juntan de cualquier manera.

¿Y eso qué significa?

El mensaje está claro para mí: hay una Colombia distinta que está apareciendo, que quiere dejar atrás la polarización, esa política de la rabia, que es rentable a veces. Y esa ciudadanía molesta con la corrupción está buscando otras opciones. Es una Colombia que hay que escuchar con mucha atención, escuchar con mucha atención lo que está pasando en nuestro país.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo y Claudia López durante el debate de EL TIEMPO, el pasado jueves. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿O sea que usted cree que la gente votó en contra de la polarización y de la corrupción?

Yo no tengo la menor duda. Hay mucha gente que está agotada de la polarización y de la rabia asociada con la polarización. Y al mismo tiempo el otro fenómeno es el malestar profundo con la corrupción, que se expresa a través de la política de los partidos y de las personas que están en lo público. Eso yo creo que poco a poco se está viendo, que la gente tiene mayor capacidad de ver lo que está pasando y por eso se manifiesta en términos políticos votando en contra de todo eso. Todavía falta, porque el mecanismo nuevo para estas elecciones fueron las coaliciones, en las que los partidos desaparecen como partidos, es una mezcla en la que se juntan para ganar, pero no se sabe cuáles son las propuestas y cuáles son los principios. Yo creo que eso está en vía de extinción.

¿Usted cree que las elecciones del domingo mostraron que la gente quiere un cambio?

No tengo la menor duda, aunque hay rezagos. Como le dije, los partidos políticos se juntaron una cantidad de coaliciones y esa fue la forma como se camuflaron, pero esa es perdedora y eso lo que muestra es el deterioro de esa política tradicional.

Cuando hablamos de polarización se habla de Gustavo Petro y del expresidente Uribe ¿Usted cree que en estas elecciones hubo mucha gente que votó fue en contra de ellos?

Pues yo no tengo la menor duda de que la polarización está asociada con esos dos nombres porque es un asunto que viene de la campaña presidencial pasada. Y después de un año y medio hay mucho agotamiento, porque es una forma permanente estar tensionando las relaciones entre la gente y yo siento que hay una indisposición con eso. Siento que hay una ciudadanía agotada con todo eso.

¿Por eso ganó Claudia López en Bogotá?

En Bogotá ha habido una polarización Petro-Peñalosa, con una batalla que ha sido muy costosa para la ciudad, por eso yo siento que Bogotá es una ciudad que está amargada, cansada por esa confrontación. Yo creo que Claudia López fue capaz, en términos políticos, de romper esa polarización y me parece que lo hizo muy bien y lo logró en el momento preciso que se necesitaba.

¿Usted cree que Claudia López puede ser el catalizador para acabar con esa rabia es que se da en Bogotá por esta polarización Pedro Peñalosa?

Yo creo que sí. Claudia López tiene muy claro, conoce muy bien a Bogotá y ella tiene la inteligencia y el sentido de lo que significa ella como persona política, lo que ha alcanzado, y creo que tiene todas las condiciones para darle un salto a Bogotá, para dejar atrás toda esa mano de rencores y amarguras y concentrarse en buscar que Bogotá recupere la chispa. Esta ciudad necesita energía positiva, no la amargura y el resentimiento.

¿Las elecciones que acaban de terminar fueron a cuota inicial para las presidenciales del 2022?

Yo creo que este es el camino que viene para el 2022 y el reto político para nosotros es escuchar muy bien esas voces, tenemos que hacer un esfuerzo en la política para escuchar las regiones, entender las voces de inconformidad, las necesidades que hay en muchas partes. Yo creo que este es un camino, pero decir que por estos resultados ya se terminó, pues no. De todas maneras sí creo que es un paso muy grande a la Colombia del 2022.

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, ha dicho en varias oportunidades que va por las presidenciales en 2022. Foto: Héctor Fabio Zamora / ELTIEMPO

¿O sea que usted cree que es necesario cambiar el mensaje que han estado enviando los partidos políticos?

Los partidos políticos se quedaron sin mensaje, cuál es el mensaje los partidos políticos, ninguno, no existe.

¿El triunfo de Claudia López en Bogotá puede considerarse como un empujón a su candidatura presidencial?

Pues es un buen momento, pero lo digo por esa expresión de la ciudadanía, la forma como está votando la gente. Yo creo que nosotros estamos interpretando a la ciudadanía y aunque el camino es largo, siento que todas estas elecciones son un buen mensaje para lo que nosotros queremos representar. Atrás la polarización y la rabia, lucha contra la corrupción e ir construyendo otro escenario, que es el que nosotros representamos.

Hay sectores que aseguran que al Centro Democrático no le fue bien porque le están cobrando la baja popularidad del presidente Duque ¿Cree eso?

No estoy pensando que hayan votado en contra el presidente Duque, lo que pasa es que el Gobierno Nacional no está inspirado a nadie sobre nada. Lo he dicho varias veces, ¿para dónde vamos? no hay un proyecto de país asociado con el Gobierno Nacional. Entonces, el partido de ellos, para llegarle a la gente, no tiene una estructura ni una propuesta política para asociar la con un gobierno. El gobierno hoy no tiene un rumbo y poco a poco está cayendo una condición que es la más difícil para una persona líder y es la intrascendencia y la intrascendencia no convoca a nadie.

¿Para usted, este es un gobierno intrascendente?

Pues en este momento el rumbo no tiene un norte, para ser precisos no existe un norte. Por ejemplo el gobierno va la ONU para denunciar que Venezuela es un lugar donde están refugiando los guerrilleros y la disidencia y presenta unas fotos que no corresponden a lo que está diciendo. Eso qué significa, una pérdida de credibilidad tremenda, entonces pudo haber dicho muchas cosas ciertas pero cuando se comete un error de esa naturaleza se pierde toda credibilidad. Se voló la señora Aída Merlano por corrupción y además se cayó la ley de financiamiento. Son acciones, eventos que le quitan credibilidad al Gobierno Nacional, y eso está haciendo un camino a la intrascendencia, que es la fatalidad para un liderazgo.

¿Ve usted al expresidente Uribe en dificultades con su partido?

Naturalmente, naturalmente. No tengo la menor duda. Y él mismo lo está reconociendo cuando admitió que ‘perdimos’ y él sabe muy bien que esa es una política que se está agotando, está agotada, agotada, agotada, y hay un gobierno que no lo está jalonando, es un agotamiento y vamos pasando páginas, hay que escribir otra.

Hay sectores que dicen que el ganador de estas elecciones fue usted ¿se siente así?

No, pues no en el sentido del gran ganador. Aquí hay una ciudadanía que no están escuchando, una ciudadanía que está inconforme, pero no es una ciudadanía que se esté identificando con un extremo, de hecho uno de los elementos que caracteriza a esa ciudadanía es que está agotada de la polarización, que es la confrontación entre los extremos. Ahora, hay que entenderla, hay que hacer los planteamientos políticos que le den esperanza a esa ciudadanía y esa es la tarea que tenemos que hacer ahora. Yo creo que vamos muy bien.

¿Y usted puede encarnar esa persona?

Claro, ese es el reto, el reto político es encarnar esa Colombia que rompe con los extremos, que entiende la magnitud de la corrupción como un problema profundo de nuestra sociedad, que quiere avanzar y que quiere superar la rabia y la confrontación.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.

Redacción Política

En Twitter: @JorgeEmelendez