Fajardo felicita a Petro: ha interpretado mejor la coyuntura

El aspirante presidencial Sergio Fajardo llamó este fin de semana la atención con unos trinos en cuenta de Twitter en los que no solo felicitó a Gustavo Petro por ir hoy adelante en las encuestas de intención de voto sino que dijo que no le deben recomendar que lo ataque.

El exgobernador de Antioquia señaló que ha recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta, en los que no solo le han expresado algunas preocupaciones sino también ideas valiosas, que agradeció.



Sin embargo, dijo que "la recomendación no puede ser 'atacar a Petro'. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre".



He recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta. Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser “atacar a Petro”. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 17, 2021

Para Fajardo, "Petro ha interpretado mejor la coyuntura", por lo que planteó que si van a competir "debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de 'castrochavismo'”.



Señaló que son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones, tras lo cual resaltó que todavía queda un año para las elecciones y agregó: "por ahora felicitaciones" para Petro.



Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de “castrochavismo”. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones @petrogustavo — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 17, 2021

Y Petro le respondió a Fajardo. "Gracias Sergio, la competencia muchas veces es una construcción ideológica de algo llamado neoliberalismo, hoy anacrónico, creo que Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias. La construcción de un destino común", escribió en su cuenta de Twitter.