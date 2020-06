'Sergio Fajardo candidato de Santos', dice expresidente Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este domingo tras una entrevista publicada por EL TIEMPO, en la que el excandidato presidencial Sergio Fajardo hace duras críticas al Centro Democrático.

En la entrevista, Fajardo asegura que "Álvaro Uribe jugó un papel importante en los últimos 20 años de la política nacional, pero es momento de pasar la página. Colombia necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de política".



Uribe, sin hacer mención a la entrevista, aseguró desde su cuenta de Twitter: "Dr Sergio Fajardo candidato de Santos, ungido como su sucesor".



El exgobernador Sergio Fajardo se perfila como uno de los candidatos que estarán en el tarjetón de las elecciones presidenciales de 2022. De hecho, ya dejó claro que buscará una convergencia para llegar a la Casa de Nariño.



"En 2022 va a ganar una convergencia alternativa. No van a seguir en el poder", dijo Fajardo en referencia al Centro Democrático.



En los últimos días, el sonajero presidencial ha empezado a agitarse. Justamente esta semana, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso a sonar su nombre para la Presidencia de la República, con un fuerte ataque contra Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y también muy posible aspirante a llegar a la Casa de Nariño en este 2020.



“Tengo claro que mi vocación está en el servicio público. En algún momento me gustaría ser presidente, y eso lo determina la gente. Habrá que tomar las decisiones. En su momento, es una posibilidad; hay que ir mirando”, manifestó Gutiérrez, en entrevista con Noticias RCN.

