El precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo se pronunció esta martes frente a la acusación formal de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, por su presunta responsabilidad en los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



"Estoy contento, porque esto lleva más de cinco años cuando la Fiscalía tiene la investigación, fríamente calculada para salir en estos tiempos electorales. Lo bueno es que llegamos al lugar donde yo me puedo defender", señaló el aspirante presidencial.

"Son cinco años de rumores, filtraciones y chismes. No había ninguna acusación formal contra mí. Ahora la Fiscalía tiene que llevar las pruebas a la Corte Suprema ", aseguró el exgobernador de Antioquia.



"No me van a sacar (de la carrera a la Presidencia). Del tema de la Contraloría, podemos hablar también o ir a la Corte Interamericana. Hay una cantidad de acciones legales. Por supuesto que todo esto es una mortificación y detrás de todo esto lo que hay, en el sentido de las acusaciones, de los tiempos, es que digan: 'a Fajardo lo están investigando, por algo será, algo debió haber hecho'. Lo que están buscando es minar la confianza de la ciudadanía en mi comportamiento", aseguró el aspirante presidencial.



"Tengo todos los derechos, me tienen que respetar mis derechos. El principal es mi dignidad. Estoy defendiendo mi honorabilidad. No puedo permitir que unas personas decidan acabar conmigo. Tengo que hacerme respetar", agregó



"Nadie se ha ganado un solo peso por mis actuaciones como servidor público, he luchado contra la corrupción", destacó Fajardo.



"He tenido más de 200 investigaciones. En todas partes me he presentado. Nunca he hecho nada diferente a responder con transparencia y a respetar las instituciones. Quiero ser el presidente de Colombia y sé que la forma como yo me comporto está sujeta a la ciudadanía", indicó el exgobernador.



