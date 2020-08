Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta: Sergio Fajardo

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo cerró la puerta a una posible coalición con Gustavo Petro de cara a las elecciones de 2022.



Así lo señaló Fajardo en su cuenta de Twitter: "Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos".



(Le puede interesar: ¿Por qué el miedo a que Corte deje ir proceso de Uribe a la Fiscalía?)

Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos. #FajardoResponde — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 24, 2020

El exalcalde de Medellín aseguró que no entiende al parlamentario de la Lista de la Decencia. "Gustavo Petro propone un día desobediencia civil y el otro hacer un pacto histórico. Es difícil entenderlo. En lo personal, un día me propone cogobernar y el otro me insulta. Así no se construye un país en paz que sepa tramitar sus diferencias", dice Fajardo.

Gustavo Petro propone un día desobediencia civil y el otro hacer un pacto histórico. Es difícil entenderlo. En lo personal, un día me propone cogobernar y el otro me insulta. Así no se construye un país en paz que sepa tramitar sus diferencias. #FajardoResponde — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 24, 2020

En medio de su aspiración a la presidencia de 2022, el matemático aseveró que debe ser el turno de "una política alternativa".



(Lea también: ¿Cuántos colombianos aprueban gestión de Duque frente a la pandemia?)



"En 2022 se acaba el capítulo de la historia que ha girado en torno a Álvaro Uribe y sus seguidores y será el turno de una política alternativa".

En 2022 se acaba el capítulo de la historia que ha girado en torno a Álvaro Uribe y sus seguidores y será el turno de una política alternativa. #FajardoResponde — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 24, 2020

Aunque faltan dos años para la presidencia, Fajardo insiste en mostrar su postura de centro y no ligarse a "extremos".



En una entrevista con Semana señaló: “Hay ideas que se pueden discutir y eso hace parte de la riqueza política, ese ha sido el terreno donde nos hemos entendido. Sin embargo, yo trato de evitar esa conversación permanente o una discusión alrededor de los extremos del insulto de la política; la manera como Petro me ha tratado como ser humano en la condición de lo que he hecho, eso no hace parte de la dignidad política (...) un día habla de la desobediencia civil y al otro día de un pacto nacional“, aseveró.



Por ahora, su carta es seguir abanderando su posición de centro, y no tener una coalición con candidatos de derecha o izquierda.



Según la última encuesta Percepción País, de las firmas Guarumo y EcoAnalítica, Sergio Fajardo sigue siendo el personaje de la vida pública nacional con mejor imagen.



La imagen favorable del exgobernador de Antioquia y muy seguro aspirante presidencial es del 58,7 % frente a un desfavorable de 32,1 %.



Para las elecciones de 2022 se observa que tanto Sergio Fajardo (23,1 %) como Gustavo Petro (16,5 %) tienen los mejores números en este momento; sin embargo, emergen nuevas figuras como Federico Gutiérrez (12,4 %) y Álex Char (9,1 %).



(Además: ¿Cuáles son los cambios que habría en las elecciones en Colombia?)



Sin embargo, el 33,2 % de los consultados respondió que, por ahora, no votaría por ninguno de estos.

Más noticias de política:

- ‘Estaremos entregando resultados rápidamente’: Duque



- En secreto... El llamado de empresarios antioqueños a Uribe



- ‘Nos sorprende y fastidia que el Gobierno nos maltrate tanto’: Gaviria

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD