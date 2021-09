Fajardo: alianza de Petro con Saade es 'un hueso'

Sergio Fajardo, precandidato de la Coalición de la Esperanza, calificó de “hueso” la alianza de Gustavo Petro con el líder religioso Alfredo Saade, conocido por sus mensajes en contra de la población LGBTI y contra la decisión de abortar de las mujeres.

“Mal hacen quienes, desesperados por conseguir votos, firman alianzas con sectores antiderechos y antilibertades”, dijo Fajardo.



Sin mencionar a Petro, Fajardo dijo: “Qué hueso las alianzas políticas que algunos candidatos están dispuestos a hacer y sus jugadores a justificar”.



“Mal hacen quienes, desesperados por conseguir votos, firman alianzas con sectores antiderechos y antilibertades”, añadió.



“El problema no es, en ningún caso, que busquen acercamientos con una religión u otra”, dice el aspirante presidencial en un video, “sino que se haga con personas que no reconocen los derechos de las minorías, de la población LGBTI, ni de las mujeres. Así no cambiamos este país, por lo menos no será de una forma que beneficie a la gente”.



El domingo, Petro se refirió a Fajardo en una entrevista publicada en el diario español El País.



“¿Hasta qué punto afecta a sus aspiraciones la candidatura de Alejandro Gaviria?”, le preguntó el rotativo.



“Por ahora nada”, respondió. “Las encuestas muestran que no tiene fuerza social, pese a la enorme exposición mediática que le brindaron los grandes dueños de las corporaciones para tratar de presentarlo como mi contrincante. Yo insisto en que el liberalismo colombiano debe escoger entre más neoliberalismo, con lo cual van a destruir el país, o garantizar los derechos fundamentales de la gente. La dirigencia liberal debió —todavía está a tiempo— retomar el camino de la revolución en marcha y hacer una alianza con el progresismo. Hoy en día, mis rivales siguen siendo Sergio Fajardo y Álvaro Uribe”, argumentó.



“¿Y cree realmente que Fajardo le podría apoyar, si no pasa a la segunda vuelta? En las elecciones presidenciales de 2018, él y otras opciones progresistas no lo hicieron”, le dijeron al líder de la Colombia Humana.



“Las encuestas actuales indican que el uribismo no pasa a segunda vuelta. El listón lo superaría el proyecto que represento, Pacto Histórico, y eso que usted llama sectores progresistas, que básicamente son un liberalismo sin agenda programática y que ha construido un discurso, digamos, a lo Paulo Coelho, muy de literatura best seller sin ahondar en los problemas concretos. Si las encuestas se confirman, la base electoral uribista automáticamente apoyaría esta fórmula Coelho para detener el cambio social, económico y político que represento. Eso es lo que explica que el discurso del centro sea tan etéreo, porque está esperando, si logra pasar a segunda vuelta, canalizar el uribismo y tratar de derrotarme”, puntualizó.



