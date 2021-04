Las críticas de varios sectores a decisión de Fiscalía contra Fajardo

Líderes políticos del país, de diversas tendencias ideológicas, se pronunciaron este miércoles ante el anuncio de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador y excandidato presidencial Sergio Fajardo, a quien investiga por presuntas irregularidades en celebración de un contrato de sustitución de deuda de 2013.



En torno a este anuncio diversos sectores han coincidido en rechazar esta decisión, y otros le han pedido que dé las explicaciones correspondientes ante el ente acusador.



(Lea además: ¿Fajardo puede seguir en la carrera a 2022 tras decisión de Fiscalía?)

El senador Roy Barreras fue uno de los primeros en reaccionar. Así, aseguró que “no es bueno que se judicialice la política, ni que se politice la justicia”.



(Puede leer: Decisión de la Fiscalía, un huracán en la campaña presidencial)



“Le deseo que pueda aclarar absolutamente estas circunstancias y que pueda participar con total libertad en el debate electoral para el que se ha preparado toda su vida: el debate presidencial del 2022. No se puede sacar candidatos de la contienda por vías distintas a las urnas y a la voluntad popular”, sentenció.



Por su parte, Gustavo Petro, senador y líder de la Colombia Humana, aseguró que espera “que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano”.

A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la fiscalía meta mano.



La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país. https://t.co/uELcJuGuZV — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2021

Otro exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseveró que la decisión de la Fiscalía es peligrosa para la democracia. “Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal que un delito”, apuntó.



(Además: ¿Busca empleo? Embajada de EE. UU. en Colombia tiene vacantes)

Peligrosas para nuestra democracia estas decisiones. Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su Secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito. pic.twitter.com/TBAn5qNqwP — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 31, 2021

En este mismo sentido, David Racero, representante a la Cámara por la Lista de la Decencia, también se pronunció sobre estos hechos. “Sin duda, Fajardo debe responder por varias cosas ante la justicia. Pero esta Fiscalía no es garantía de nada. Es tal su nivel de politización y descrédito que ha perdido toda credibilidad”, escribió en su cuenta de Twitter.



En otra orilla política, Rafael Nieto Loaiza, aspirante presidencial del Centro Democrático (CD), dijo que a pesar de sus diferencias ideológicas con Fajardo, “la judicialización de la política es peligrosísima. Imputar cargos por no haber previsto volatilidad del dólar me parece francamente excesivo y no veo la conducta criminal”.



Asimismo, el representante a la Cámara del CD Gabriel Santos tildó de “locura” esa decisión. “Siendo opuesto ideológicamente a Fajardo, me parece una locura esta decisión. Impone un estándar legal (volatilidad de la moneda) que no existe en ninguna parte del mundo. Con entes de control así no entiendo quién querría ser ordenador del gasto en este país (salvo los corruptos)”, trinó.



(No se quede sin leer: Uribe dice a ministros de Duque que ahorro tiene que ser 'drástico')

Siendo opuesto ideológicamente a Fajardo me parece una locura esta decisión. Impone un estándar legal(volatilidad de la moneda) que no existe en ninguna parte del mundo. Con entes de control así no entiendo quién querría ser ordenador del gasto en este país (salvo los corruptos). https://t.co/5DUJ4ldIhG — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) March 31, 2021

El senador liberal Luis Fernando Velasco confía que con las explicaciones de Fajardo “podrá rápidamente seguir desarrollando su propuesta política”. “Él es un líder importante que necesitamos para que nos ayude a cambiar este país”, puntualizó el congresista.



Para el expresidente Ernesto Samper con esto la Fiscalía “lo que consiguió fue relanzarlo al estrellato presidencial” y "amenazar" a quienes firmaron contratos públicos en divisas los últimos 25 años.

La @FiscaliaCol a acusar a @sergio_fajardo de no prever los cambios volátiles futuros del dólar al firmar un contrato público y lo que consiguió fue relanzarlo al estrellato presidencial y, de paso, amenazar a quienes firmamos contratos públicos en divisas los últimos 25 años. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) March 31, 2021

Por su parte, los miembros de la coalición de centroizquierda –conformada por Carlos R. González, Sergio Fajardo, Angélica Lozano y Juan F. Cristo, Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda– enviaron un mensaje conjunto: “Como demócratas respetamos la institucionalidad, pero la decisión de la Fiscalía contra Fajardo es absurda, sin precedentes, interferencia. ¡En plena campaña política! Estamos seguros de que demostrará la transparencia de sus actuaciones”.



(En otras noticias: Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia)

Como demócratas respetamos la institucionalidad, pero la decisión de la Fiscalía contra Fajardo por un contrato cambiario del 2013 es absurda, sin precedentes, interferencia ¡En plena campaña política!



Estamos seguros de que demostrará la transparencia de sus actuaciones. — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) March 31, 2021

Desde otra esfera, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, calificó de “absurda y peligrosa” la decisión del ente acusador. “Muy grave que la Fiscalía pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar. Bajo esa teoría, deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso”, sentenció.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET