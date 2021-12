Sergio Fajardo enfrenta dos situaciones diametralmente opuestas. De un parte, es el aspirante a la presidencia que resiste con mejores cifras el envión de Gustavo Petro, quien en distintas encuestas ha abierto una considerable ventaja en la intención de voto contra sus competidores. De la otra, enfrenta a los organismos de control que le hacen graves acusaciones con consecuencias imprevisibles por su gestión durante la gobernación de Antioquia.



(Le puede interesar: Petro se consolida según encuestas: “podemos ganar en primera vuelta”).

El escenario no es fácil, aunque él reitera en reclamar su inocencia. “La Fiscalía se equivoca en su proceso”, dijo en las últimas horas. “No cometí ningún delito o falta”, argumenta.



Esta fue su respuesta ante la decisión de la Fiscalía de acusarlo formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda entre el departamento de Antioquia, el Banco CorpBanca S. A y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) cuando fue gobernador entre 2012 y 2015.



“Este es apenas el primer paso en un proceso en el que demostraré que la Fiscalía se equivoca en su proceso y que no cometí ningún delito o falta”, aseguró.



(Puede leer: ‘La visión es ir directamente a la primera vuelta presidencial’)



Para Fajardo, en este caso hay elementos de peso a su favor. Por un lado, que “la Corte ordenó a la Fiscalía aportar todas las pruebas” en su contra “en un plazo de 3 días”. Según él, este paso es un "avance".



“A pesar de nuestras reiteradas solicitudes, la Fiscalía no ha aportado todos elementos materiales probatorios”, asegura, explicando que en su defensa presentaron documentos "unos firmados por el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, otros por el hoy Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, cuando fungía como Auditor General de la República, y los terceros relacionados con actos del exgobernador Luis Pérez. Los documentos forman parte de las acciones que estos funcionarios realizaron para emprender la acción penal en mi contra y muestran que los tres estuvieron detrás de ese objetivo”, dijo Fajardo.



Además de sus declaraciones, Fajardo ya tomó acciones concretas. Decidió ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con el fin de mantener su candidatura presidencial. El propósito es tener un blindaje para sus derechos políticos.



"La confirmación del fallo de la Contraloría en segunda instancia no fue una sorpresa. Estaba anunciado", dijo Fajardo sobre la documentación que lo halla a él y a otras 25 personas, de EPM y de la Junta Directiva de Hidroituango, de $4,3 billones.



(Lea también: Roy Barreras entrega un millón de firmas para oficializar su candidatura).



Para él, quien mueve estos hilos en su contra es el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, de quién aseguró: "no es un contralor, es una ficha política".



El sustento, dice Fajardo, de esta tesis pasa no solo por los padrinos políticos de Córdoba y que hoy están en contra de su candidatura sino porque la Contraloría en una primera fase habló solo de la imputación de una conducta y luego terminó "imputado por varias conductas diferentes".



Córdoba, dice Fajardo, eligió a la persona que decidió en segunda instancia. Se trata de Cristian Castro, contralor delegado anticorrupción, quien fue designado ponente, "pero tras un artículo de prensa que dejaba al descubierto sus vínculos políticos, fue retirado del caso".



"Todo esto va a terminar en los manos de los jueces. Dentro de unos años vamos a salir exonerados todos, pero, por supuesto, el daño lo están haciendo ahora. Mucho está asociado a mi figura, porque soy la figura política que en este momento tiene relevancia en este país", explica Fajardo.



Para él se trata de ponerlo obstáculos en su carrera a la presidencia. Acusaciones que, al margen de su origen, son de extrema gravedad y que hasta ahora sus compañeros de la Coalición Centro Esperanza han dejado a un lado.



En el cónclave, por ejemplo, en el que se le dio vida a este movimiento el tema, según dijeron varios de los participantes, el tema apenas se tocó de manera tangencial.



(Además: El rompecabezas para armar las listas al Congreso).



Así parece hacerlo también buena parte de la opinión pública si se miran las encuestas recientes. En efecto, Petro se disparó en la intención de voto, según la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Noticias Caracol y BLU Radio.



El líder de la Colombia Humana gana en todos los escenarios propuestos por la encuesta.



En el escenario en el que el candidato del Pacto Histórico se enfrenta a Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuluaga y Federico Gutiérrez, la intención de voto es la siguiente:



• Gustavo Petro: 42,1%

• Sergio Fajardo: 18,9%

• Rodolfo Hernández: 13,8%

• Óscar Iván Zuluaga: 12,7%

• Federico Gutiérrez: 11,4%

• Voto en blanco: 1,2%



En la campaña estás satisfechos por este resultado porque dicen que mantiene intactas sus opciones de arribar a la Casa de Nariño.



Esto es cierto. Pero también es verdad que las acciones judiciales sí alteran su agenda. "La audiencia ante la Corte Suprema se suspendió hasta las 3pm. No podré participar en el foro de la Fundación Color de Colombia. Quisiera presentar algunas experiencias y propuestas después de años de trabajo con comunidades negras y afrocolombianas en Medellín y Antioquia", informó él para explicar su ausencia en un acto este lunes.



Él, sin embargo, se muestra satisfecho por los resultados de las encuestas: "Nos quieren sacar de la carrera porque somos un estorbo para los corruptos y para quienes siempre han gobernado. No han podido y no podrán hacerlo. Gracias por el apoyo", aseguró



Así las cosas, Fajardo sigue en su camino a la Presidencia con sólidas opciones, según las encuestas, pero en medio de unas acusaciones inquietantes.



(Siga leyendo: Estas son las funciones de los representantes para los Consejos de Juventud)



POLÍTICA