Durante el primer 'Encuentro plural por la paz' que se dio este martes, el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, se refirió sobre el proceso de paz que plantea emprender el gobierno entrante en cabeza del presidente electo, Gustavo Petro.



"Hay que reflexionar muy bien sobre lo que nos pasó. Recordemos que en el plebiscito ganó el 'no' y hay que entender que hay mucha gente que no participó en la construcción de la paz. Yo quiero la paz total, pero que no sea de afán, que se entiendan diferentes grupos y se haga mucha pedagogía", le dijo a Fajardo a EL TIEMPO.



El excandidato de la Centro Esperanza ha mostrado diferentes reservas en cuanto a Petro, pero durante la cumbre de paz que se dio este martes, destacó que considera como positivo que su gobierno quiera avanzar con celeridad en los acuerdos de diálogo con grupos armados como el Eln, pero considerá que debe plantear prioridades.



"Hay demasiadas expectativas y el gobierno tiene que tener mucha sabiduría para ir paso por paso, ir afianzando e incorporando a más gente y no mirarlo como una nueva confrontación", agregó.



En la perspectiva de unos eventuales diálogos en La Habana (Cuba), Fajardo afirmó que le parece apropiado que este país pueda ser la sede de la mesa de mediación con el Eln. Además, criticó la decisión del gobierno de Iván Duque al suspender el proceso de paz con el grupo armado.



"Hoy es un capítulo inédito en la historia de Colombia, que los que facilitaban y mediaban conducen y eso tiene que llevar a que debe haber más pedagogía, más sabiduría y no precipitud en hacer todas esas cosas. Tiene que haber mucha calma", concluyó.