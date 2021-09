Senadora Ramírez pide perdón por decir que secuestrados tenían comodidades

La senadora del Partido Comunes Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, salió a pedir perdón este jueves por las declaraciones que emitió en la que decía que los secuestrados de las Farc tenían 'comodidades'.

“Dentro de esas cárceles tenían sus comodidades. Hay que ver las cárceles del régimen cómo son, tenemos cárceles para 80.000 personas y tenemos hoy 123.000. Ellos tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo", fueron puntualmente las declaraciones de Ramírez.



Estas palabras, como era de esperarse, generaron indignación.



“En vez de pedir perdón por el secuestro sale con esta aterradora afirmación. La vida no es una camita y un cambuche. Es como si la libertad y la dignidad no importaran”, dijo el exnegociador de paz y ahora precandidato presidencial Humberto de la Calle.





También reaccionó la representante Juanita Goebertus: “Este no es el camino de la reconciliación y no cumple con el Acuerdo de Paz. La política de secuestro por parte de las Farc ha sido imputada por la JEP como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra”.



Tras la polémica, la senadora del Partido Comunes salió a pedir perdón por estas palabras.



“Quiero pedir, de corazón, excusas a las víctimas por mis desafortunadas declaraciones, no fue mi intención, también quiero pedir excusas a las personas que se sintieron ofendidas, y reiterar mi compromiso con la paz, con las víctimas y con la reconciliación de la familia colombiana, y trabajar, incansablemente para que estos hechos dolorosísimos de la guerra nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país”, fue lo que dijo en un video que subió a sus redes sociales.



La congresistas agregó que no estaba justificando el secuestro ni revictimizando a las personas que padecieron dicho flagelo: “como firmante de la paz, y senadora hoy, soy consciente de los gravísimos hechos, muy dolorosos, que ocurrieron en la guerra, por eso estamos compareciendo colectivamente ante la JEP”.





