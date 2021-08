Senadora Paola Holguín cuestiona las curules de Farc en el Congreso

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, se pronunció sobre el informe de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que revela que la guerrilla de las Farc reclutó a un total de 18.677 niños y niñas en el periodo comprendido entre 1996 y 2016.

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien también es una de las precandidatas presidenciales de esa colectividad, sostuvo que “las personas que están cuestionadas, investigadas o denunciadas por delitos de lesa humanidad, en especial contra nuestros niños o nuestras mujeres, dejen de ostentar las curules”, advierte El Nuevo Siglo.



Holguín agregó que si el partido político de las Farc “no tiene personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad para ostentar estas curules, estamos realmente graves”.



“No me parece lógico, me parece revictimizante, me parece humillante con la mayoría de los colombianos que responsables de delitos de agresiones sexuales, de reclutamientos y de secuestro estén hoy en el Congreso”, resaltó la parlamentaria.



Finalmente, reiteró lo que dijo en 2018: "deberían ser expulsados del Congreso de la República aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad”.



