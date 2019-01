‘Tenemos un presidente sin brújula, sin experiencia’

La senadora del Partido Verde Angélica Lozano, en entrevista con EL TIEMPO, habló del “impecable 2018” que tuvo el partido, tras los resultados de Congreso, Presidencia y la Consulta Anticorrupción. Para la congresista, pasaron de ser una minoría y saltaron a las grandes ligas.



Por otra parte, explicó el problema de la relación entre el Congreso y el Gobierno va más allá de los ministros y es la “falta de agenda”.

Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la décima de ellas.



¿Cómo le fue a la Alianza Verde en el 2018?



Impecable. El 2018 fue el año en que el Partido Verde saltó a las grandes ligas. Saltó de la condición de minoría para consolidarse como una organización moderna, innovadora y, sobre todo, alma y promotora del cambio.



Creo que fue un buen año, lo reflejan los resultados de Cámara y Senado; la primera vuelta, pues estuvimos a punto de pasar a la otra, la definitiva, además dando ejemplo en la construcción de coaliciones, en la construcción de confianza con otros sectores.



Para rematar, la Consulta Anticorrupción rompió la historia. Esta es una gesta ciudadana promovida desde el Partido Verde, que después de intentarlo en el Congreso el cuatreño anterior, llegó a las urnas después de superar todos los obstáculos, logrando un resultado que representa genuinamente los intereses ciudadanos.



¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Un Gobierno sin agenda, sin brújula, un Presidente sin experiencia, se reflejó profundamente en la relación con el Congreso, porque no preparó una agenda legislativa seria. El Presidente perdió la oportunidad, él como persona y como líder del país, de sacar adelante los compromisos de la Consulta Anticorrupción, incumpliendo su palabra.



La relación con el Congreso fue simplemente el reflejo de un Gobierno sin brújula, novato y sin agenda. Un Congreso reacciona a la agenda gubernamental, y si llevan proyectos tarde, malos y mediocres, no había cómo consolidar una mejor relación.

Estamos estrenando con burla

y violación el estatuto de la oposición FACEBOOK

TWITTER

¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



La ‘mermelada’ es un eufemismo para disfrazar un aspecto de corrupción. Yo celebro todos los intentos y esfuerzos que haga este y cualquier Gobierno contra eso, pero los resultados del Congreso no son por cambios en el tema de ‘mermelada’.



Lo que muchos dicen es que no han quitado las cuotas. Usted ve el comportamiento del Partido de ‘la U’, de Cambio Radical y de algunos liberales. Dicen que no los han tocado, no les han quitado, entonces no necesitan que les den algo nuevo, necesitan que no les quiten lo que ya traía. Yo creo que ahí ha habido más carreta que un cambio de fondo.



Pero, por supuesto, celebro todas las medidas que quiten esta práctica de compra de consciencias. Lo que veo es que lo quieren institucionalizar. La reforma constitucional avanza, promovida por el Centro Democrático, de la definición del 20 por ciento del presupuesto directamente por los congresistas. Veo es el cambio de palabra, pero falta a ver en qué termina el esquema que plantean.



No creo que las dificultades con el Congreso hayan sido por falta de ‘mermelada’. No voy a dar nombres, pero lo que cuentan los congresistas de los partidos mayoritarios es que no necesitan que les den, dicen que necesitan es que no les quiten, y no les quitó.



Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo se corrupción. ¿Usted qué opina?



Eso es ridículo. Los cargos de elección popular se surten con partidos políticos. Entonces sería que no hubieran elecciones, que se candidaticen futbolistas.



Estamos estrenando con burla y violación el estatuto de la oposición. Es muy bueno que los partidos se declaren de una u otra forma. Hay unos de Gobierno, otros de oposición y hay otros independientes, pero esto arranca con absoluta violación, se vio en el debate frustrado que hicimos al Fiscal, más que frustrado incompleto. Era la primera sesión en ejercicio del estatuto de la oposición convocada por nosotros, pero lo interrumpieron, lo levantaron, no nos dejaron ni terminar ni concluir.



Que los partidos de Gobierno participen en el Gobierno se llama obviedad. Eso es democracia de kínder. Ni más faltaba, los que se declararon de Gobierno allá están gobernando: conservadores, Centro Democrático, los partidos cristianos.

¿Cómo le ha ido a su partido siendo de oposición, de acuerdo al estatuto de la oposición?



Nos declaramos en oposición porque es una posición coherente. Nosotros tenemos otra visión de sociedad, competimos por la presidencia con Fajardo y Claudia. Estamos muy cómodos al declararnos en oposición, lo que estamos es alarmados de ver que la democracia es de papel, estrenamos el estatuto de la oposición, en deuda por 27 años, y lo estrenamos y lo violan de frente. Persiguen, amenazan, ridiculizan a la oposición desde el poder.



Nosotros los ‘verdes’ nos sentimos cómodos declarándonos en oposición, pero dejamos constancia de lo evidente y público: están violando el estatuto de la oposición, y en esto están los del poder, los mismos de siempre.



A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros? ¿Cuándo?



El problema, más que de ministros, es de agenda. Si el Presidente tiene agenda, pues se nota y mandará a unos funcionarios que la implementen. Pero creo que la complejidad del arranque ha sido por un Presidente sin experiencia y sin agenda y sin norte.



La prueba es que llegó inmediatamente a incumplir todas sus promesas de campaña, las gruesas, con las que se hizo elegir, todo el proselitismo, como el tema de los impuestos, ahí llegó a incumplir. Lo que le falla es la agenda, no los ministros.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?



El Partido Verde ha dado ejemplo. En la coalición Colombia, con la que competimos en año pasado, generamos esperanza. El cambio es imparable, se demora un poquito, pero va a llegar pronto.



Eso fue producto de una coalición, entonces en los municipios hay que respetar los procesos locales y municipales, eso no se decreta ni se arma desde Bogotá, ni se arma entre líderes “nacionales”. Eso es en cada municipio. En unos habrá condiciones para hacer coalición y en otros no, y pues todo debe ser para profundizar la democracia, porque se cumpla el acuerdo de paz.



Hay que armar coaliciones donde se den condiciones en torno a una agenda, una agenda para defender la corrupción, una agenda moderna y por un país incluyente.



¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales en las elecciones locales?



Esta reforma política que fue aprobada, y que está en proceso, es una prueba de la oportunidad perdida. Esta reforma no toca a la autoridad electoral, no habla de financiación pública y de lo único que se encarga es de transfuguismo.



Esta reforma política lo único que va a hacer es el transfuguismo, para que la gente de ‘la U’ y de Cambio Radical se organice donde hoy se siente cómoda. La Unidad Nacional de Santos va a matricularse formalmente en los partidos del Gobierno: el Centro Democrática y demás.



Van a hacer cambios con los que buscan atajar la fuerza alternativa en Colombia. Van a imponer la segunda vuelta en Bogotá para ya. Solo en Bogotá, no importan las otras ciudades y municipios. Esto es un articulito en el que no quieren reelegir a Uribe, sino intentar contener el cambio, pero la gente no es boba.



POLÍTICA