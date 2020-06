Senador y exsecretario de Salud de Soledad terminan a los puños

En plena crisis por la propagación del covid-19, el senador Eduardo Pulgar y el exsecretario de Salud de Soledad (Atlántico) Luis Fábregas protagonizaron este fin de semana, en Barranquilla, un altercado que terminó a los puños, según reportaron testigos de los hechos.

Según se conoció, ambos comenzaron a discutir por el manejo que se le ha dado a la emergencia del coronavirus en el municipio de Soledad y de un momento a otros se fueron a los golpes.



Fábregas, quien se venía desempeñando como secretario de Salud, fue declarado insubsistente por el alcalde de la ciudad Rodolfo Ucrós, al parecer por supuestos malos manejos en cuando a la propagación del covid-19



La decisión fue anunciada mediante el decreto 199 del 26 de junio de 2020, en el cual se expone que la remoción del funcionario se cumple en aras de “garantizar una eficiente prestación del servicio de la Secretaría local de Salud”..



El altercado entre ambos habría iniciado cuando empezaron a discutir por temas del manejo de la contratación del covid-19 y de un momento a otro se fueron a los golpes. Ante este hecho, los escoltas de Pulgar y los de Fábregas se vieron obligados a intervenir para separarlos y evitar que la riña pasara a mayores; sin embargo, los vecinos –al escuchar el escándalo- llamaron a la Policía para reportar el hecho.



En un comunicado emitido este lunes, el médico Fabregas señala: “Fui agredido de manera verbal y física por el senador Eduardo Pulgar Daza, quien además me amenazó verbalmente con su poder en los organismos de control”.



El exfuncionario agrego, además que, le dio poder al abogado Jaime Lombana para iniciar acciones judiciales contra Pulgar.



EL TIEMPO se trató de comunicar con el senador, sin embargo este no respodió.



