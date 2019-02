'Nos preocupa  la fragilidad de las finanzas públicas': Lara

El senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) aseguró que al mismo presidente Iván Duque su partido ya le expresó su inquietud "por la fragilidad de las finanzas públicas" en el país. En diálogo con EL TIEMPO aseguró que esa situación puede conllevar a la venta de algunos de los bienes del Estado.



Claro que también dijo que no cree que los Char quieran quedarse con toda la representación en Cambio Radical. Aseguró que una decisión "irresponsable" de la administración de EPM tiene en jaque un proyecto pensado para abastecer el 17% de la demanda de energía del país

¿La bancada de Cambio Radical se reunió con el presidente Iván Duque ¿salieron tranquilos o escépticos?

Asistimos con entusiasmo a la invitación del presidente Duque; se trató de un encuentro cordial, intercambiamos opiniones y expresamos nuestros respectivos puntos de vista sobre las metas del plan de desarrollo y la situación fiscal. Finalmente, presentamos un detallado recuento de nuestros proyectos de ley más importantes, que sin duda en mucho ayudarían al buen desempeño del gobierno.



Ustedes han expresado su preocupación por el tema de las finanzas ¿tienen dudas sobre las finanzas del país?

Expresamos nuestra seria preocupación por la fragilidad de las finanzas públicas. Observamos que este año no se ha resuelto el problema del déficit. Se recaudaron 7,1 billones en la ley de financiamiento, pero el año pasado el gobierno solicitó un prepago de 3 billones de impuestos de Ecopetrol y el alza del minino costará 2 billones. El gobierno quedó con un juego de 2 billones y un faltante de 5 para cerrar sus cuentas este año. Qué harán entonces? Recortarán gasto social? Enajenarán valiosos activos? Pensarán echar mano a recursos de las entidades territoriales? No creemos que se cumpla con la regla fiscal de 2,4% de déficit este año, que es un compromiso con los mercados. Y vemos que el déficit crecerá a partir de 2020 cuando entren a regir los regalos tributarios de la ley de financiamiento. Se espera que el déficit aumente un billón más en 2020, 3 billones en el 21 y 5 billones en el 22. Esto hace imposible cumplir con la regla fiscal de 1,5% de déficit al final del cuatrienio. Muy preocupante, porque así no creo que se cumplan las metas del plan de desarrollo.



¿Cree que será inminente la enajenación de bienes del Estado?

El gobierno también anunció un aumento a 2 puntos de los recursos provenientes de bienes de capital, es decir piensan obtener 10 billones más con respecto a la vigencia anterior. Esto quiere decir que piensan privatizar importantes activos. Tendría además muy mala acogida que pretendan hacer caja con esos recursos y financiar gasto corriente.



¿Tienen candidato para la Alcaldía de Bogotá?

Todavía es muy temprano. Por ahora solo han oficializado su intención Antonio Navarro, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe, estos dos últimos candidatos del círculo del alcalde Enrique Peñalosa. Aún faltan varios en la baraja.



¿Cómo ve la decisión de Germán Vargas de marginarse un poco de Cambio Radical?

El doctor Vargas expresó su deseo de seguir opinando sobre la coyuntura nacional desde su columna dominical de EL TIEMPO, y seguirá pensando en los grandes asuntos nacionales desde la fundación Carlos Lleras, gracias a la cual hoy hemos podido presentar tan serios y extraordinarios proyectos de ley. Eso es mucho más importante que estar en el día de la relación entre ejecutivo y legislativo.



Cambiando de tema ¿cómo ve lo que está pasando en Hidroituango?

Una decisión irresponsable de la administración de EPM, el taponamiento anticipado de los túneles de desvío con toneladas de concreto, ha puesto en jaque un proyecto pensado para abastecer el 17% de la demanda de energía del país. Eso es poner en jaque a un país entero. Por otro lado, el reciente llenado de la represa obligó a vaciar Porce II y porce III, lo cual nos deja muy vulnerables en el pico del verano. De ser posible, expertos dicen que se necesitarían $ 8 billones para ponerla a funcionar algún día. El riesgo de rompimiento es aún latente y el crimen ecológico de estos días es imperdonable. Es muy triste lo que estos irresponsables hicieron con EPM y con el patrimonio de todos los colombianos.

¿Y quién debe responder por esto?

Esa respuesta la daremos en el debate de control político que he convocado. Por ahora lo importante es conjurar el riesgo, proteger a las comunidades, reparar el daño ambiental y evitar el desabastecimiento de energía.



¿El Gobierno debe seguir dialogando con el Eln?

La mesa de negociación entre el actual gobierno y el Eln se levantó tras la horrenda bomba de la Escuela de Cadetes. Por ahora corresponde apoyar el esfuerzo de la Fuerza Pública para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Ese crimen no puede quedar impune.



Hay quienes dicen que los Char se quieren quedar con las mayorías en Cambio Radical ¿cree que eso es así?

Cambio Radical es la segunda bancada del Congreso. Muchos sectores están representados. Nadie pretende quedarse con toda la representación.



Usted era muy amigo de los hermanos Galán ¿qué pasó?

He expresado que el Nuevo Liberalismo nunca fue un partido familiar y eso no les ha gustado. Fue fundado por Luis Carlos Galán, como también por mi padre (Rodrigo Lara Bonilla) y otros destacados dirigentes. Su propósito fue transformar las costumbres políticas del país y lograr un cambio profundo en Colombia. No fue diseñado para ser un patrimonio familiar ni para resolver las afugias de un aval. En una democracia liberal no se heredan curules, como tampoco partidos, por simple consanguinidad.

Usted está alistando un proyecto para que haya cambiadores de bebés en los baños de hombres ¿de qué se trata?

Sí porque me parece muy injusto que las mujeres siempre se vean obligadas a cambiar solas y sin ayuda a sus bebés por falta de baños familiares o porque en los baños públicos de los hombres no se instalan cambiadores. Tengo una hija pequeña

y muchas veces no he podido cambiarla porque los baños de los hombres no han sido adecuados para eso, lo cual hace que todo el peso recaiga en mi esposa, y eso no me parece justo.

