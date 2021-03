Senador Benedetti dice que hay ‘show’  en investigación en su contra

Tras conocerse que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, el senador Armando Benedetti arremetió contra la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el proceso.

La investigación se da por supuestos ingresos e inversiones que no logró explicar durante la indagación preliminar.



Con esta decisión, el alto tribunal pedirá que Benedetti justifique porqué hay movimientos de dinero que no se ajustan a las cuentas de su salario como congresista.



(Vea también: Corte Suprema abre proceso penal contra el senador Armando Benedetti)



La Corte Suprema puso la lupa sobre el legislador costeño porque, supuestamente, en los 20 años que lleva en el Congreso habría incrementado su patrimonio en casi $3.000 millones. Se investiga si estos recursos serían o no producto de su función de Senador.



Luego de conocerse esta noticia, Benedetti se fue lanza en ristre contra la magistrada Lombana.



“Esta señora lanza el globo de una investigación formal pero no da fecha para indagatoria. Esto es mucho show y poca estructura”, dijo el senador, quien agregó que “estoy tranquilo, demostraré mi inocencia y que esto es una persecución más”.

El congresista aseguró que presentará una recusación contra la magistrada ante el proceso penal que le abrió el alto tribunal.



"No es casual que Cristina Lombana haya investigado sin una prueba y sin un testigo a más de 200 personas cercanas a mí. Ha llamado a 100 testigos y ninguno ha hablado en mi contra. Desde hace más de dos años he denunciado la persecución de esta señora. La voy a recusar", escribió.



