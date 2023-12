'El Gobierno no debería cambiar al ministro Velasco': senador Chacón

En diálogo con EL TIEMPO, el senador por el partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, se refirió a varios temas que han marcado la agenda política en el país durante las últimas semanas.



El congresista de las toldas rojas se refirió a temas como la posible salida del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, la reforma a la salud y la economía del país.

En su criterio, ¿qué posición debe tomar el partido Liberal en el 2024 de cara a la próxima convención: independencia o seguir atados al Gobierno de Petro?

Se debe convocar la convención, además por ser de obligación legal. Es menester aclarar, que esa declaratoria frente al gobierno puede hacerla la bancada, como inicialmente se hizo, sin necesidad de la convención, como se hace en concejos y asambleas. Es potestad de la bancada especialmente porque es la que tiene el relacionamiento legislativo con el Gobierno. Existen en la bancada las tres posiciones, algunos quieren oposición, otros apuntan a la independencia y algunos a mantenerse en la coalición de Gobierno. Serán las mayorías quienes decidan democráticamente en bancada. Amanecerá y veremos.

¿El partido Liberal le debe seguir apostando al liderazgo del expresidente César Gaviria o es el momento de la renovación?

Esta sí es una decisión de la convención. Gaviria fue ungido por la convención del partido y ella es quien debe decidir su continuidad o cambio.

Usted fue elegido el senador más destacado por sus colegas. ¿La relación debe seguir con Velasco o sería mejor con Benedetti?

No es bueno para un Gobierno cambiar su gabinete después de arduas luchas de relacionamiento con el Congreso. Es como volver a empezar de nuevo. Ya nos conocemos de lado y lado. Creo que no debiera cambiarse a Velasco. Empezar no es fácil y ya hemos tenido a Prada y a Velasco. El tiempo da confianza. En cuanto a Bennedetti, en cualquier ministerio seguramente le irá muy bien, está fogueado. El Congreso se sentirá cómodo con él, pero es claro que es discrecional del Gobierno. Ellos medirán. Creo es un error cambiar y cambiar ministros; cuando se están acomodando los van sacando.

¿Qué le espera a la reforma a la salud en el Senado? ¿La piensan peluquear, rechazar o aprobar como la quiere el Gobierno?

Nunca una reforma del gobierno se ha estudiado tanto. El Congreso no es fábrica de leyes; es el seno de la democracia. Me gusta que el congreso sea más meticuloso en el estudio de las leyes, máxime cuando son cambios tan profundos.



Pero, ¿la piensan ‘peluquear’, rechazar o aprobar?

Lo que sea lo mejor para el país, cualquier cosa puede pasar. Lo que es claro es que cualquier tema en el país por más que creamos que está bien es susceptible de mejorar, y si al Congreso le corresponde darse esa pela debe dársela.

El Defensor del Pueblo asegura que a la Paz Total le hace falta seriedad. ¿Usted es optimista o pesimista con respecto a esa negociación?

La búsqueda de la paz es una obligación constitucional, pero también darles seguridad a los ciudadanos. La búsqueda de la paz no debe ser óbice para declinar en el uso de la fuerza legítima del Estado. el Estado debe mantener ese equilibro. Debemos ser optimistas, pero nunca alejarnos de la crítica que es una obligación también de todos los actores políticos.

Usted abogó por un IVA del 8 por ciento, ¿qué piensa hacer usted y su partido para la cascada de incrementos que nos esperan en el 2024 en impuestos y en los gastos del día a día?

No, yo no he hablado de un IVA del 8%. He señalado la necesidad de sustituir el IVA del 19 por ciento por el 8 por ciento al consumo es bien distinto. Ha sido muy difícil hacer entender esto, ya este periodo hicimos un debate nacional sobre esto. Requiero una entrevista sólo de este tema permítelo algún día y explicamos acá esta injusticia que pagamos todos para que unos pocos se beneficien y no es precisamente el Estado sino los más ricos y se lo pagamos todos.

¿Qué hacer, entonces, frente a la cascada de incrementos?

La última tributaria asfixió las personas naturales a la par o peor que a las empresas, fue un grave error, especialmente el impuesto a los alimentos disfrazada con el mote de saludables.



¿Qué consejos le daría al presidente Gustavo Petro?

Que permita más concertación de ideas, que permita que exista más un trato directo para que conozca otras visiones no siempre uno tiene la razón y menos en sanedrines. Las posiciones antagónicas constructivas pueden ayudarle.

REDACCIÓN EL TIEMPO

