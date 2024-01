Seguridad: el tema central de la primera semana de los nuevos mandatarios locales

A pesar de la diferencia geográfica y de problemáticas de cada región, la mayoría de alcaldes y gobernadores en su discurso de posesión hablaron de la necesidad de enfocarse en la seguridad en sus cuatro años de mandato e hicieron una petición directa al Ejecutivo para que trabaje de forma coordinada en las deficiencias que actualmente hay en sus jurisdicciones en estos temas.



Luego, en la primera semana de gobierno, el tema volvía a mencionarse en distintos espacios. El que más hizo mención de esto fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien incluso lanzó algunas propuestas que causaron debate. Propuso la creación de frentes ciudadanos como forma de atacar la criminalidad. La idea surgió luego de que se reportara un ataque con explosivos en Turbo, que dejó un soldado muerto. “Invocamos la colaboración de los ciudadanos para que sean los ojos y los oídos de nuestra Fuerza Pública en los distintos rincones de Antioquia. La mejor manera de honrar su esfuerzo y sacrificio y la vida de tantos que se nos han ido es colaborar con la autoridad”, expresó Rendón.



Su propuesta generó respuestas encontradas. Por un lado, algunos identificaron la tesis con el paramilitarismo. Es el caso del senador Iván Cepeda: “El gobernador de Antioquia propone frentes de seguridad ciudadana, pero apegados a la ley. La experiencia del pasado es tozuda: ciudadanos desarrollando iniciativas de seguridad termina en justicia privada. Por ahí no es”.



Andrés Julián Rendón en consejo de seguridad en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

Otros sectores, liderados por María Fernanda Cabal, vieron la propuesta con buenos ojos: “El país no aguanta más violencia, ni urbana, ni rural, no aguanta más secuestros, más extorsiones, más masacres”.



En el Valle del Cauca también los esfuerzos durante la primera semana estuvieron enfocados en la seguridad, esto debido a que el 2 de enero se confirmó la muerte del concejal de Tuluá Elieced Ávila.



“El único que puede tener control territorial es el Estado, por eso, queremos que la institucionalidad llegue a los lugares donde la delincuencia ha querido tomarse ese control, ya se tienen identificados los sitios”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



No son solo los discursos y pedidos al Gobierno. En los nombramientos hubo un énfasis en seguridad, tanto así que en las designaciones de secretarios, al menos 12 oficiales retirados de la Policía y el Ejército pasaron a ocupar las dependencias de Seguridad y de Gobierno. Por ejemplo, el antiguo comandante de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro, fue nombrado como secretario de Gobierno de Cundinamarca.



Es un caso parecido al del general en retiro de la Policía Luis Eduardo Martínez, que es el nuevo secretario de seguridad de Antioquia.

Dilian Francisca Toro lideró consejo de seguridad en Cartago. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Discursos similares



La semana comenzó con las ceremonias de posesión de los gobernantes y alcaldes que estarán en sus cargos en el periodo 2024-2027. Tanto en Bogotá como en Barranquilla, Cundinamarca, Valle del Cauca, Medellín y Atlántico hubo un llamado común en los discursos de los recién posesionados.



Cada uno instó a la ciudadanía a establecer la seguridad como uno de los principales ejes de trabajo. “Trabajaremos por una Bogotá (...) para desarticular el crimen, mejorar la seguridad en el entorno urbano e impulsar una sana convivencia ciudadana para que todos sus habitantes recuperen la tranquilidad”, fueron las palabras del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Alejandro Eder firmando el acta de juramento como alcalde de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

En un tono similar estuvo Alejandro Char, quien anunció que les va “a dar candela a los bandidos”.



Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, también se enfocó en temas de seguridad al decir que “no vamos a permitir que grupos armados entren a la región”, esto en respuesta a la amenaza de que grupos irregulares vuelvan al departamento.



Dilian Francisca Toro, al igual que en su discurso en Tuluá, anunció su intención de “combatir sin tregua” la criminalidad. Fue en este aspecto que hizo una de sus pocas menciones al Ejecutivo nacional. Sin hacer reclamos, pidió un trabajo mancomunado para “recuperar la soberanía en territorios claves que están usurpando, en algunos territorios claves, los violentos”.



Un pronunciamiento similar tuvo el nuevo gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Sus palabras hacia el primer mandatario fueron para invitarlo a trabajar por la seguridad de dicho departamento: “Se hace necesaria la implementación ya de un plan de seguridad por parte de los gobiernos de los departamentos, distritos y municipios coordinado por el Gobierno Nacional”.



Federico Gutiérrez, repitente alcalde de Medellín, también habló de la necesidad de enfocarse en la seguridad, aunque fue de los pocos críticos con el Gobierno Nacional, específicamente con la política de ‘paz total’. “La paz total se ha convertido en la entrega total del territorio”, expresó.



Ante la tendencia de propuestas de seguridad de los gobernantes locales, el senador Humberto de la Calle se pronunció y dijo que “es como una ‘revolución’ en busca de mayor seguridad. De acuerdo con el senador, “es como una modalidad de balance y control de la administración central proveniente de los territorios”.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA