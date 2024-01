Sectores políticos y gremiales consternados por ataques a fincas en Valle del Cauca

Distintos sectores del país han expresado su preocupación por la ola de violencia por parte de actores armados en contra de fincas, haciendas e ingenios azucareros en tres municipios del Valle del Cauca. Al menos, según datos de los gremios con incidencia en la región, son 127 hectáreas de plantaciones y maquinaria calcinadas.



De acuerdo con los reportes en la zona, los incendios provocados se han dado en las fincas San Quin, Anhelos, El Piñal y Esmeralda, ubicadas en los municipios de Dagua, La Cumbre y Vijes, en el centro y en el suroccidente de la región.



Ante dichos actos de violencia, distintos actores políticos y económicos de la región se han pronunciado condenando estos actos y pidiendo una mayor acción desde los gobiernos departamental y nacional. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y que fue secretario de Gobierno del departamento en los 2000, fue uno de los que se pronunció ante la situación.



“Las acciones deben ser inmediatas para que la inversión se pueda seguir generando”, dijo el legislador vallecaucano, que añadió que no es un mero tema de orden público: “La situación es increíble. Es un asunto de aspecto social, el tema de los ingenios de la productividad de nuestro departamento. Uno ve preocupación y riesgos de seguridad. Estamos ocupando el primer lugar en violencia”.



En esa misma senda, Motoa señaló a las anteriores administraciones departamentales como responsables de lo ocurrido. Por eso pidió mayores acciones tanto al nivel departamental como nacional: “Siempre se hacen anuncios, pero hay poca efectividad. Que se recupere lo que hemos hecho en años anteriores”.



En un tono similar estuvo el representante del partido de ‘la U’, Víctor Manuel Salcedo: “Pueden revisar mis trinos y no hay semana donde yo no denuncie la inseguridad e invasiones. Hay muchos antecedentes. Lo que está pasando es muy grave, la inseguridad es gravísima. Los atentados y más que está ocurriendo con los ingenios. El Gobierno no hace nada. No hay soluciones”, declaró el representante por el Valle del Cauca, que dio un llamado de alerta ante el panorama del departamento.



Los gremios también han expresado su preocupación y pidieron mayores acciones para proteger la producción de la región. “Es hora de que las autoridades tomen medidas definitivas para que estos hechos que exponen a los trabajadores del campo, deterioran el medio ambiente y desestabilizan a la región ya no sucedan más”, comentó la cabeza de Asocaña, Claudia Calero.



El Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV) expresó: “Estos atentados inaceptables, que continúan sucediendo en nuestro país de manera reiterativa, exigen nuevas y mejores acciones articuladas con la Fuerza Pública, con la sociedad y con las autoridades ejecutivas departamentales y nacionales para su detención, así como para llevar ante la justicia a los responsables”.

