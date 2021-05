Sectores políticos piden la renuncia del minhacienda Carrasquilla

Desde varios sectores políticos se pidió la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a raíz de la iniciativa que terminó enterrada por las protestas y la oposición de varios partidos.



En medio de las reacciones que ha suscitado la decisión del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria, algunos congresistas de la oposición piden la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y llaman a una moción de censura en su contra.



Uno de quienes piden la renuncia es el expresidente Andrés Pastrana, quien ha sido unos de los aliados del presidente Duque.



(Puede leer: Las reacciones tras anuncio de Duque de retirar la reforma tributaria)

Pastrana aseguró que "el retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor".



"El retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor, único Ministro de Hacienda a quien le ha tocado retirar 2 reformas, la del 2004 y esta, sin contar la del 2018 en la que propuso lo mismo sobre el Iva. Después de la segunda tarjeta amarilla viene la roja", trinó.



(Además: ¿Qué significa la asistencia militar en las ciudades y cómo funciona?)

El retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor, único Ministro de Hacienda a quien le ha tocado retirar 2 reformas, la del 2004 y esta, sin contar la del 2018 en la que propuso lo mismo sobre el Iva. Después de la segunda tarjeta amarilla viene la roja. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 2, 2021

Desde otra orilla, Juan Carlos Losada (partido Liberal) se sumó a esas voces: "La responsabilidad política del desastre social ocasionado por la nefasta reforma tributaria debe ser asumido por el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla quien debe renunciar de manera inmediata".

Activa el audio ▶️ | La responsabilidad política del desastre social ocasionado por la nefasta reforma tributaria debe ser asumido por el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla quien debe renunciar de manera inmediata! #RenuncieCarrasquilla pic.twitter.com/STEaD5wiZu — Juan Carlos Losada ॐ (@JuanKarloslos) May 2, 2021

Asimismo, la representante de la oposición, María José Pizarro, también pidió que el ministro se retire de su cargo. "El Ministro de Hacienda @MinHacienda debe renunciar", sentenció.

El Ministro de Hacienda @MinHacienda debe renunciar. — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 2, 2021

(No se quede sin leer: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)



Por su parte, el senador de Polo Democrático, Wilson Arias, anunció este domingo que empezó una recolección de firmas entre senadores para radicar este lunes una moción de censura contra Carrasquilla.



"Celebro el retiro de la Reforma Tributaria por parte del presidente @IvanDuque. Ministro Carrasquilla, en un acto de respeto con el país, asuma su responsabilidad política y retírese del cargo. ¡Debe irse con la reforma!", trinó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien se sumó a las voces.



Asunto que apoya el concejal Carlos Fernando Galán quien advirtió: "El diálogo amplio para construir el nuevo proyecto no lo debe liderar el ministro Carrasquilla. Debe renunciar", dijo en redes sociales.



Hay que recordar que en 2018 la oposición promovió la moción de censura en contra del jefe de la cartera de Hacienda, del cual salió airoso.



El alcance de esta figura está definida en la Constitución de 1991 y el reglamento del Congreso, que es un ejercicio de control político con el que senadores y representantes pueden promover el retiro de sus respectivos cargos a ministros, directores administrativos y superintendentes, por “asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”.



(En otras noticias: El 'no' de Claudia López y Daniel Quintero a militarizar las calles)



Sígananos en @PoliticaET