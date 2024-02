Sectores cuestionan a presidente Petro por manejo de licitación de pasaportes

Fue un lunes agitado en el tema de la licitación que llevaba la Cancillería por el tema de los pasaportes. En horas de la mañana se conoció que el secretario de la entidad, José Antonio Salazar, entregó el contrato a Thomas Greg & Sons, yendo en contra del concepto del propio presidente Gustav Petro. Precisamente este declaró insubsistente al funcionario horas después.



(Puede ver: Atención: Cancillería le adjudicó el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons)

En medio de la controversia, se ha cuestionado la forma en la que el gobierno ha asumido todo este asunto. Distintos sectores, la mayoría lejanos al Ejecutivo o en clara oposición, han expresado sus reservas a las acciones llevadas a cabo por el presidente Gustavo Petro de sacar de inmediato al funcionario que llevó a cabo la contratación.



El excandidato presidencial Sergio Fajardo, que perdió en dos ocasiones con Petro, fue uno de los que criticó a primer mandatario. “El manejo de la licitación de los pasaportes ha mostrado una de las peores caras del gobierno de Petro. Los eventos ‘oscuros’ se van acumulado, el caos sigue creciendo y la vergüenza aumentando. Los corruptos muertos de la risa y la confianza por el piso. Y lo que falta”, dijo Fajardo.

El manejo de la licitación de los pasaportes ha mostrado una de las peores caras del gobierno de Petro. Los eventos "oscuros" se van acumulado, el caos sigue creciendo y la vergüenza aumentando. Los corruptos muertos de la risa y la confianza por el piso... Y lo que falta. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 26, 2024

La representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao fue otra de las que hizo un llamado al gobierno Petro: “ya es hora de que usted asuma la responsabilidad de este impresentable circo. Esto es delirante”. Para Juvinao, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, debe pronunciarse en medio de esta controversia.



(Además: ‘Es resultado de cumplir la Constitución’: secretario Cancillería tras insubsistencia)





Por los liberales habló el representante Julián Peinado, que cuestionó que el presidente Petro use términos como “traición” para definir las conductas del secretario Salazar. “No se dice ‘traición’, se dice: voy a investigar. No se dice ‘yo adjudico a quien yo quiera’, sino: debe cumplirse la ley”, fue el mensaje del representante antioqueño.



El resto mensaje vino directamente desde la oposición. Desde los partidos Cambio Radical y Centro Democrático se expresaron duras recriminaciones al primer mandatario por el posible desorden y choque de trenes que implicó la contratación de la producción de pasaportes.



Para el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, la adjudicación “se convirtió en una novela”. Luego este cuestionó que buena parte de las actuaciones del Ejecutivo “vienen precedidas por caprichos, señalamientos y falta de transparencia”. “Lo que sucedió en Cancillería no fue traición, señor presidente. Fue pura y física improvisación”, concluyó Motoa.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

Por el Centro Democrático hablaron congresista y hasta concejales. Por este último grupo habló Daniel Briceño, cabildante en Bogotá. Este aseguró que el caso de los pasaportes muestra que el Gobierno está “desarticulado, lleno de improvisación y que al Presidente no le hacen caso sus propios funcionarios”.

(Además: 'Le dijimos a Olmedo López que los carrotanques no iban a funcionar': Alfredo Deluque)





Desde el Congreso se pronunciaron el representante Andrés Forero y el senador Enrique Cabrales. El primero catalogó lo que está haciendo el Ejecutivo como una “comedia de equivocaciones”. Asimismo señaló que la situación deja muchas dudas sobre el suspendido canciller, Álvaro Leyva, por lo que no debería regresar a su cargo cuando se pase la sanción preventiva.



“El que ‘traicione’ a Petro es un patriota”, fue el mensaje de Cabrales, que hizo referencia al señalamiento del presidente Petro de que el secretario de la Cancillería los había traicionado.