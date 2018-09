Buscando el apoyo europeo / En secreto

El canciller Carlos Holmes Trujillo realizó esta semana una intensa gira por varios países de Europa, donde tuvo un encuentro clave con la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, con quien habló de la implementación del acuerdo de paz y la crisis migratoria venezolana.

En búsqueda de 7.746 bienes

Fuertes vientos se avecinan en materia de recuperación de tierras. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) está lista, con Policía administrativa, para recuperar, vía desalojo, 7.746 predios. Estos bienes fueron objeto de extinción de dominio por haber sido adquiridos con dineros ilícitos, pero ahora están en manos de tenedores que se los apropiaron de forma ilegal. El fin de SAE es que el Estado recupere la tenencia de estos bienes y pueda administrarlos.

Con la bendición

Esta semana hubo en Bogotá una reunión de la gente de Colombia Humana. En medio del encuentro, el papá del excandidato presidencial Gustavo Petro se paró y dijo que a él le parecía que el mejor candidato para la alcaldía de Bogotá debería ser Jorge Rojas, muy cercano a su hijo, de quien había sido secretario cuando fue alcalde. La precandidatura de Rojas ya estaba considerada por el petrismo. Ahora solo queda esperar si el concejal Holman Morris renuncia al cargo para aspirar también.

Alistan ponencia

En la oficina del magistrado Antonio José Lizarazo, en la Corte Constitucional, llevan ya cerca de un mes dedicados, casi de tiempo completo, a tener lista la sentencia sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La demora no solo se debe a que son más de 800 páginas sino a que deben incluir los ajustes planteados por la Sala Plena del alto tribunal. Esperan que esté lista esta semana.

Se resisten a que les congelen el salario

Esta semana tomó fuerza en el Congreso una teoría entre algunos legisladores. Como la intención del proyecto que busca congelar el sueldo de los altos funcionarios del Estado es que estos no puedan superar los 25 salarios mínimos, están pensando en argumentar que, según los comprobantes de pago, su sueldo básico es solo de 7’515.000 pesos y, para que quede en 25 salarios mínimos, hay que aumentarlo y no congelarlo. Según esta tesis, el resto corresponde a primas y gastos de representación. Sin embargo, quienes defienden el proyecto aseguran que la iniciativa habla es de “remuneración mensual total” y no de “sueldo básico”.

Del Purgatorio al Cielo

Esta semana, en Montería, se llevaron a cabo los conversatorios sobre el traslado del peaje El Purgatorio en la doble calzada El Quince-Montería. Trascendió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quiere rebautizar el peaje en el nuevo sitio como El Cielo, esperando hacerlo así más acogedor subliminalmente.

Un motel incómodo

A propósito, en esa misma vía El Quince-Montería, el motel La Cima del Amor no ha permitido que se complete la construcción de la segunda calzada de este corredor. Según la ANI, el propietario pretendía vender como parte de su terreno y establecimiento el lote vecino baldío que invadió con la construcción. El empresario se enfrenta hoy a un proceso de expropiación, el cual está pendiente de que un inspector de Montería fije fecha de entrega anticipada a favor del proyecto.

Intercambio tradicional

Un grupo de chamanes colombianos –en principio serían 10 del Vichada– alistan maletas para irse a recibir una capacitación en la India. Ya está ‘cocinado’ un acuerdo en cooperación sobre medicina tradicional con la embajada de ese país en Colombia. La idea es lograr un intercambio de conocimientos tradicionales.

Gobernadores, inconformes

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, tuvo una cita con los gobernadores para hablarles de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Los mandatarios regionales la escucharon con atención, pero en últimas no quedaron muy satisfechos con lo que les dijo. Esperaban que la Ministra les propusiera unas soluciones más a largo plazo, y consideran que solo les planteó alternativas que en realidad no les resuelven del todo el problema.

El distanciamiento del expresidente Pastrana

En los últimos días se ha hecho evidente el distanciamiento del expresidente Andrés Pastrana con el presidente Iván Duque. Todo empezó porque el exmandatario conservador le hizo dos recomendaciones al gobierno del presidente Duque, las cuales no fueron atendidas. La primera consistió en que el excomisionado de Paz Camilo Gómez fuera nombrado ministro de Justicia y la segunda, que el alcalde de Cartagena fuera el exministro Fernando Araújo Perdomo.



POLÍTICA