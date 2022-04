Para el 9 de mayo está previsto que la autoridad fito-sanitaria de Estados Unidos venga a Colombia para revisar las áreas desde donde se estaría exportando carne. Esa visita es clave para abrirle el mercado estadounidense a la carne colombiana. Mientras tanto, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura se está mirando la posibilidad de suplir las exportaciones de carne que se hacían a Rusia con el mercado chileno.



El libro

El presidente Iván Duque estará este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU entregando un reporte de lo realizado por su administración en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Y para refrendar el informe, a cada uno de los embajadores que tienen asiento en dicho consejo se les va a regalar un ejemplar, traducido al inglés, del libro Paz con legalidad: un camino de hechos hacia la paz, construido a cuatro manos entre Duque y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila.

Campana verde

El presidente Iván Duque Foto: Presidencia

Y mañana el presidente Iván Duque asistirá a Wall Street para tocar la tradicional campana de la Bolsa de Valores. Resulta que Colombia será el cuarto país del mundo en entrar en lo que se denomina la taxonomía verde, algo que les permite a los inversionistas saber qué proyectos verdes existen en Colombia.

La Iglesia, con los candidatos

La instrucción que el papa Francisco le dio a la Conferencia Episcopal Colombiana es que debe hablar con todos los candidatos presidenciales, para saber qué están pensando, cómo ven la realidad del territorio y conocer sus propuestas. En ese sentido, monseñor Héctor Fabio Henao contó que esta semana se dieron las primeras reuniones con los candidatos Ingrid Betancourt y John Milton Rodríguez. La gran expectativa que tiene la Iglesia es cómo se va a dar respuesta urgente a las poblaciones que necesitan protección y seguridad, pero que también están sufriendo hambre.

La molestia de los alcaldes

Alcaldes de los municipios de quinta y sexta categoría (los más pequeños presupuestalmente hablando) están molestos con el Gobierno. Por eso anunciaron que para el 29 de abril quedó prevista una reunión de ellos con Planeación Nacional y el Dane a fin de amainar la molestia. Los mandatarios argumentan que el Dane aplicó una nueva tabla de medición de la pobreza, con lo cual sus municipios han salido notoriamente afectados por la reducción de los ingresos que percibían de la Nación. Aseguran que en promedio la reducción fue de 600 millones de pesos anuales para cada uno. Para ellos, esto dejaría a muchas de esas administraciones apunto de desaparecer.

Hasta repartió la torta

Federico Gutiérrez, candidato de Equipo por Colombia. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

El miércoles pasado, Santiago Jaramillo, una persona que se encarga de acompañar el candidato Fico Gutiérrez y de grabarle buena parte de sus videos, estaba de cumpleaños. Y fue precisamente por esta razón que la presentación del plan de gobierno de Fico, en un hotel del norte de Bogotá, se tardó unos minutos. El candidato presidencial y su esposa, Margarita, que lo acompañaba, determinaron llevarle una torta. La partieron y el mismo Federico se encargó de repartir las porciones entre los espontáneos que estaban con ellos.

Piden oficinas en la Cámara

Las directivas de la Cámara comenzaron en los últimos días con la labor de pedirles a los representantes que se quemaron y que no estarán en el Congreso que se instalará el próximo 20 de julio que entreguen sus oficinas antes de esa fecha. Resulta que, según las cuentas, de 187 integrantes que tendrá esta corporación en el siguiente cuatrienio, 143 son nuevos, incluidos los 16 que ocuparán las curules de las víctimas del conflicto. La idea es que los que no vayan a seguir desocupen los más pronto posible y se puedan ir asignando los despachos.



