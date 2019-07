En secreto: En Bogotá felices con la nueva flota de Transmilenio

Esta semana, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentó la puesta en marcha de los primeros 140 buses de gas que hacen parte de la nueva flota de TransMilenio. En total son 1.441 vehículos. Lo hizo acompañado de la gerente de la empresa, María Consuelo Araújo, y del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Enredo sin fin

Tras más de dos años de litigio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) logró que la Misión Carismática al Mundo le entregara un lote de 11.000 metros cuadrados en un exclusivo sector de Cali, donde tenía su templo. Aunque el pastor Jorge Villavicencio ha insistido en que compró el predio en 2009, la Fiscalía lo incluyó en un proceso de extinción de dominio contra el extinto narcotraficante Élmer ‘Pacho’ Herrera. A finales de ese año, la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se lo entregó a la iglesia bajo la figura de depósito a título gratuito. Desde hace dos años, la SAE inició el proceso para recuperar el predio que finalmente se concretó la semana pasada, a pesar de las varias llamadas hechas desde las más altas esferas. La SAE acaba de arrendar el predio por un canon de $ 44 millones mensuales. Esta semana fue convocada una reunión en Palacio entre la SAE y el Ministerio de Hacienda con delegados de iglesias cristianas para hablar del tema.

La marcha del grito

El movimiento Defendamos la Paz está convocando una marcha en las ciudades capitales y en las zonas afectadas por el asesinato de líderes sociales, para el 26 de julio, que se llamará ‘La marcha del grito’. La movilización tiene como propósito protestar contra el asesinato de líderes sociales y en homenaje a la memoria de María del Pilar Hurtado, asesinada frente a su hijo. La idea es que se sumen gremios, partidos, Iglesia y gobierno.

Más cerca de Singapur

El Gobierno acaba de ponerle el ojo a uno de los denominados tigres asiáticos: Singapur. En el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Lima, el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, se reunieron con el ministro de Comercio de ese país, Chee Hong Tat. A Colombia le interesa atraer inversión de esa nación y que le ayude para su ingreso a la Apec, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por eso, el canciller Trujillo alista maletas para hacerles una visita oficial.

No quieren a Prada cerca

Esta semana, el nombre del exdirector del Sena Alfonso Prada salió a relucir en la campaña para la alcaldía de Bogotá. La candidata de los ‘verdes’, Claudia López, dijo que él no tenía nada que ver con su campaña y recordó que ella fue la que gestionó su ‘echada’ de Alianza Verde. Aseguró que realmente Prada estaba trabajando para la campaña de Carlos Fernando Galán. Y Galán salió a decir que el exdirector del Sena no tiene nada que ver con su carrera por la alcaldía. “En mi campaña no está”, dijo de manera tajante.

Mermelada de piña para la paz

En el Espacio Territorial de Agua Bonita, en Caquetá, esta semana se les demostró al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional que sí hay mermelada, y de la buena, en la implementación de la paz. Esto quedó evidenciado durante la inauguración de la planta procesadora de frutas que los excombatientes llevaban trabajando desde hace un año y medio. La obra fue ejecutada gracias a las ayudas de los europeos que llegan a Colombia a través del Fondo Europeo para la Paz y con el apoyo del Gobierno de Portugal, que respalda un proyecto llamado ‘Territorios caqueteños sostenibles’. Los excombatientes hoy se dedican a sembrar piña y pronto podrán exportar su mermelada, para lo cual cuentan con el apoyo de la Unión Europea y de Portugal, que ya les están buscando mercados.

Si quieren aspirar, deben renunciar

Esta semana, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, citó al comité directivo de la entidad para informarles a sus miembros que se ha abierto el concurso para reemplazarlos. A renglón seguido aclaró que los funcionarios de la entidad que quieran meterse en esa puja deben renunciar cuanto antes. Para él, no tiene presentación ni es ético que alguien quiera candidatizarse y seguir en el cargo. Hasta ahora hay dos miembros de la entidad con aspiraciones.

Las más aplaudidas

En el marco de la jornada de revisión estratégica que realizó durante tres días el presidente Iván Duque para hacer un balance de lo realizado durante su primer año de gestión y definir las metas para el que viene, las más aplaudidas fueron las ministras de Minas, María Fernanda Suárez, y la de Transporte, Ángela Orozco. A Suárez le destacaron el trabajo realizado en lo que tiene que ver con las energías renovables. Y a su colega, básicamente su gestión en la reactivación de las denominadas vías 4G.

POLÍTICA