En secreto: el relax en la tormenta

Aunque esta semana no fue nada fácil para el Gobierno en el Senado, por el trámite de las objeciones a la JEP, tres de los delegados del Ejecutivo: el alto consejero para la Política, Jaime Amín; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, tuvieron un momento para el relax en medio de la tormenta.

Cucharada de su propia medicina

Cuando el Senado determinó que la Corte Constitucional será finalmente la encargada de decidir qué va a pasar con las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP, no imaginó que el asunto llegaría de nuevo a manos del magistrado Antonio José Lizarazo, el mismo que hizo la ponencia cuando el alto tribunal sentenció la constitucionalidad de esa norma.



Lizarazo será el responsable de elaborar la nueva ponencia. Solo está a la espera de las actas del Congreso, que serán las pruebas sobre las que va a tratar. En ese camino lo primero que va a determinar es si los 47 votos que tuvieron los opositores del Gobierno en la votación del martes pasado son mayoría. Si determina que sí, todo se acaba. Si no es así, va a mirar si le hicieron o no cambios al proyecto que la Corte había ya revisado. Y si se demora mucho en llegar la información del Congreso, la Corte lo asumirá de oficio.

Le abren proceso

El viernes pasado, el partido Cambio Radical notificó a la senadora Ana María Castañeda que la Comisión de Ética de la colectividad le iniciaba un proceso disciplinario por no haber actuado de acuerdo con la decisión de la bancada en torno a las objeciones a ley estatutaria de la JEP.



El martes ella abandonó el recinto justo cuando comenzaba la discusión de este proyecto. La decisión de la bancada era que no apoyarían las objeciones presentadas por el presidente Duque. Y el asunto se enredó porque justamente faltó un voto.

Propuesta de renuncia

En el consejo de ministros del lunes pasado, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, sorprendió a sus colegas y al propio presidente Iván Duque cuando les dijo que, ante la mala imagen que tienen los ministros y el Gobierno, él creía que lo más sano era que todos los ministros renunciaran como solidaridad con el Presidente. Todos se quedaron en silencio mirándolo y nadie atinó a responder nada. Después de unos segundos, el jefe de Estado cambió de tema y siguieron con el consejo.

Duque, en el mundo digital

El presidente Iván Duque viaja esta semana a Estados Unidos, donde se reunirá con líderes de los gigantes informáticos y tecnológicos del mundo, como Apple, Cisco, 500 Startups, Microsoft, Google y Amazon, en Cupertino, California, y en Seattle, estado de Washington, entre otros epicentros del mundo digital. Esto se da en el marco de la propuesta del jefe de Estado de convertir a Colombia en una sociedad digital y líder regional en emprendimiento, tecnología e industrias creativas.

Conservadores enojados

Los conservadores están tan sentidos con el gobierno del presidente Iván Duque que resolvieron tomar distancia, en las postrimerías del debate sobre la JEP, en el Senado. Sienten que, no obstante ser partido de gobierno, no son tenidos en cuenta ni para el saludo. Así están las cosas.



Ese sentimiento llevó a los senadores Efraín Cepeda, David Barguil y Juan Diego Gómez a liderar la propuesta de enviar las objeciones a la Corte Constitucional. La situación está tan tensa que los conservadores se negaron a reunirse con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ni siquiera acataron el llamado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Finalmente, aceptaron reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, a quien le confesaron todas sus angustias. Le comentaron, por ejemplo, que algunos funcionarios del gobierno les han exigido que llenen formularios para recibirlos.

El ministro alterado

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, se salió de casillas y usó un lenguaje salido de tono contra el viceministro de Vivienda, quien lideró la inclusión de un artículo en el Plan de Desarrollo que traslada los recursos de la vivienda rural al ministerio del ramo. La agresión fue tan severa que unos congresistas de Cambio Radical, que le confirmaron este hecho a EL TIEMPO, anunciaron su voto a la petición del viceministro de Vivienda, solo para castigar el tono de Valencia.

Santos, cual ‘rock star’

El expresidente Juan Manuel Santos se sorprendió porque muchas personas lo avivaran y se acercaran a felicitarlo por su libro La batalla por la paz, esta semana, durante su presentación en la Feria de Libro. Dijo que lo que más le llamó la atención es que un grupo de personas se le acercó y le confesó que no había votado por él jamás, pero que luego de asumir el reto de la paz, todos ellos estarían dispuestos a hacerlo. Santos les respondió que gracias, pero que no volverá a nominarse a ningún cargo de elección popular.



