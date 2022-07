Sebastián Guanumen Parra, uno de los miembros del empalme de Gustavo Petro y quien durante la campaña presidencial fue parte del equipo de comunicaciones, denunció amenazas en su contra.



"Durante las últimas semanas he recibido amenazas de muerte en redes sociales, por llamadas y WhatsApp", aseguró Guanumen.



Aseguró que desde que se filtraron algunos videos, hace unos meses, en los cuales miembros de la campaña de Gustavo Petro hablaban sobre diversas estrategias, y donde Guanumen se hizo conocido, su vida y la de su familia han estado en riesgo.



"Mensajes como estos, amenazándome, me llegan casi a diario. Lo más complicado es que las agresiones ya pasaron de las redes sociales a las calles. A tal punto que publicaron la dirección donde vivía anteriormente", denunció el estratega.

También expresó que durante las últimas dos semanas en las que ha estado apoyando el empalme ha identificado "a dos personas que me siguen de manera sigilosa en mis recorridos, al salir y llegar a mi residencia".



Asimismo dijo: "Debido al perfilamiento y excesiva exposición de la que fui objeto en algunos medios, personas desconocidas me identifican y se me han acercado en la calle a amenazarme de manera directa y contundente. Esto ha sucedido en Bogotá y otras ciudades".



Guanumen aseguró que no tiene ningún tipo de seguridad por parte del Estado ni privada. "Si bien me toca tomar medidas preventivas de seguridad personal, no tengo ninguna protección que detenga a una persona de atacarme en la calle o en algún espacio público", afirmó.



"Hago este hilo para denunciar y poner en evidencia la violencia de la que he sido víctima, las amenazas contra mi vida y el riesgo que corremos con mi familia en este momento. La violencia política se ha llevado miles de vidas, ha acabado con cientos de líderes sociales, ha hecho que miles tengan que exiliarse, ha acabado con partidos enteros, ha cometido magnicidios, ha silenciado millones de voces y ha perseguido a los que piensan distinto", aseveró el miembro del equipo de gobierno.



