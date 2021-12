Luis Pérez dice que no se va con Petro y explica su propuesta

El exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Luis Pérez aseguró que, contrario a lo que se ha planteado en diversos sectores, él no está alistando su aterrizaje en el Pacto Histórico.



Aseguró que lo que está planteando es una propuesta para que el Partido Liberal se meta en una consulta interna contra Gustavo Petro en marzo próximo, sin importar quién sea el candidato de la colectividad.

¿En qué está Luis Pérez en este momento?

​

Acabo de terminar la recolección de un millón de firmas para presentar a la Registraduría y tener la personería jurídica del movimiento Colombia Piensa en Grande para la Presidencia de la República.



¿Eso quiere decir que ya tiene un millón de firmas listas?

​

Tenemos un millón de firmas listas, las tenemos en auditoría para que no tengamos dificultades en la Registraduría y por eso vamos a excluir las que no coincidan los números o las que consideramos que no sean legales, pero esperamos que no más de 100.000 firmas salgan con alguna dificultad. Nosotros necesitamos 580.000 firmas.



¿Eso significa que usted sigue con su aspiración presidencial?

​

Yo no he parado, sigo trabajando hacia la presidencia de la República. Usted ha visto que en estos días ha habido una controversia nacional muy interesante porque yo le propuse al doctor César Gaviria que el Partido Liberal saque un candidato y enfrente a Petro el próximo 13 de mayo.



¿Es decir, su propuesta es que el liberalismo se meta en una consulta interna con el Pacto Histórico?

​

Esa es mi propuesta. Yo creo que el Partido Liberal tendría mucha oportunidad de ser exitoso el 13 de marzo porque tiene una buena maquinaria, podría levantar la opinión de muchos liberales que habían perdido la fe y que le podrían recuperar los votos el 13 de marzo. Yo creo que Petro cada vez que hay una consulta interna está sacando entre 2 o 2,5 millones de votos. Eso quiere decir que el Partido Liberal puede tener una oportunidad para salir adelante y para lograr pensar de nuevo en la Presidencia de la República.



¿Y qué le respondió Gaviria a la propuesta suya de una consulta interna con Petro?

​

Al presidente Gaviria la verdad no lo he visto con ganas de hacer esto. Creo, Con el respeto que le tengo, que le está faltando olfato, le están faltando ganas. Y política sin ganas no es exitosa nunca y me parece a mí que el presidente debería recapacitar y meterse en este camino. Uno no tiene que estar insultando a Petro, no tiene que estar persiguiéndolo ni censurándolo. Él está metido en un evento democrático y a él hay que tratarlo es con argumentos y con propuestas para que la gente decida.



¿Eso quiere decir que usted no se va a ir para el Pacto Histórico?

​

No. En este país no hay opinión pública sino pilón público y aquí todo el mundo lo que se imagina lo va diciendo o lo va escribiendo. Creo que mi propuesta me mete a mí en el fuego cruzado, algo que no entiendo porque lo que yo estoy proponiendo no es irme yo individualmente a retar a Petro, sino que sea el Partido Liberal escoja institucionalmente un candidato. Pueden escogerme a mí y yo apoyaría ese proyecto. Yo no estoy hablando de meterme sólo en ese proyecto, porque eso no es ni importante para Petro ni para el país sino que lo importante aquí es traer fuerzas y el Partido Liberal es una gran fuerza que puede generar un proyecto político que muy seguramente podría ganar la presidencia de la República.



Aclaremos esto, ¿su propuesta no es irse usted ni el partido para el pacto Histórico, sino hacer una consulta con el Pacto Histórico?

​

Que participe en una consulta y naturalmente se tiene que hacer un pacto que se tiene que cumplir.



¿Y cuál sería el pacto?

​

Al que gane le cumple el que pierde y el que pierde tiene que cumplirle al que gane.

Pero eso es el Partido Liberal aliado con Petro, algo que no se ve sencillo...

​

Si el Partido Liberal pierde tendría que apoyarlo, porque uno no se puede meter en una guerra y decir que si pierde no acepta la derrota. Yo lo que digo es que el Partido Liberal tiene oportunidad.. Acuérdese que el Partido Liberal no es de derecha y siempre ha tenido asociaciones y compadrazgos con la izquierda colombiana.



¿La idea suya sería un compadrazgo del Partido Liberal con el pacto histórico?

​

No, no, es un enfrentamiento y ese enfrentamiento se hace mediante un pacto y el pacto tiene obligaciones para ambos.



¿Pero, independiente de como usted lo llame, eso no es otra cosa que una coalición con Petro?

​

Yo diría que es un enfrentamiento con Petro. El Partido Liberal tiene la fuerza suficiente para en una consulta de Interna ganarle a Petro, porque el partido tiene mucha maquinaria y en la primera vuelta todo es opinión.



Pero por lo que usted mismo dice ya el expresidente Gaviria le dijo que no, entonces ¿qué va a hacer?

​

Yo estoy esperando que el presidente Gaviria defina si se despide de esto, pues habrá muchos congresistas que querrán meterse a una tarea de rebeldía liberal. Yo creo que después del 13 de diciembre, cuando ya el expresidente inscriba las listas, se le va a acabar el poder, y ya no puede sacar a nadie de una lista y como hay libertad pues ellos podrán tomar cualquier camino. Yo creo que habrá que tener calma hasta el 13 de diciembre cuando se quite esa relación de esclavitud entre un aspirante a la Cámara y la Dirección Nacional Liberal, porque ellos también saben qué si se portan bien van o no en la lista.



¿Es decir, que usted considera que después del 13 de diciembre algunos congresistas pueden abrírsele al expresidente Gaviria?

​

Yo creo que todos van a ser más independientes. Y todos están muertos del miedo.



¿Pero si el Partido Liberal no le acepta su propuesta de la consulta con Petro, usted va a seguir en su candidatura presidencial o se va para el Pacto?

Yo seguiré como candidato independiente a la primera vuelta.



