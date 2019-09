El pueblo que firmó un pacto de no agresión para las elecciones

Hace cuatro años, en el municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, una turbia inconforme con los resultados de las elecciones regionales quemó el palacio municipal.

Ese 25 de octubre del 2015, quienes no quedaron satisfechos con los resultados de los comicios también arremetieron contra la sede de la Registraduria y un juzgado. Todo fue caos una vez se cerraron las urnas.

Pero este año, según un compromiso hecho por los partidos y movimientos políticos que participarán de las elecciones locales del 27 de octubre no pasará lo mismo.



"La idea es pedirles a los candidatos que se pueda adelantar esta recta final de la campaña con tranquilidad, en paz, con ejemplo para la comunidad y que no vayamos a tener inconvenientes como los que se presentaron hace cuatro años después del proceso electoral", aseguró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE) promovieron el pacto.



La visita a este municipio, que sufrió una de las masacres más crueles a manos de paramilitares -en julio de 1997- se hizo en el marco del Plan Ágora, que lidera el ministerio del Interior y busca garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones.



Este pacto es un compromiso de todos los candidatos para que no haya violencia en el mes de campaña restante y, de igual forma, respetar los resultados de las elecciones.

"El 27 de octubre se acaban las elecciones y nosotros seguimos acá", dijo el alcalde del municipio, Fabio Giraldo.

Durante el evento, en el cual se firmó el pacto, los candidatos hicieron un llamado para hacer política con transparencia y con la verdad.



Además, lamentaron los hechos ocurridos hace cuatro años, pues los recursos que se invirtieron para la reconstrucción se pudieron destinar para obras en beneficio de la comunidad. A propósito de este hecho, pidieron a las autoridades que no los dejen solos.

Hernán Penagos, presidente del CNE, aseveró que hay garantías para que el proceso electoral transcurra con normalidad y el resultado va a ser el que los ciudadanos depositen en las urnas.



"Hay herramientas para hacerle resultado de manera inmediata a esos resultados, entonces no hay elementos de juicios para que alguien plantee que los resultados no fueron", afirmó Penagos.



No obstante, hizo un llamado a los candidatos para que cumplan con las normas electorales y, por ejemplo, los invitó a reportar sus gastos, ya que hasta este jueves no lo han hecho.



