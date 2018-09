Homenaje a 'Jojoy': ¿otra equivocación de la Farc?

Un evento convocado para este domingo por el partido político Farc, que pretende homenajear al Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, muerto en un operativo militar en La Macarena (Meta) hace ocho años, generó cuestionamientos en los diversos sectores políticos.

Congresistas de los diferentes partidos expresaron su rechazo a este homenaje, pues ‘Jojoy’ fue uno de los más sanguinarios comandantes que tuvieron las Farc.



Gente del partido político organizó para este domingo en el sector Policarpa de Bogotá un homenaje para el guerrillero, que incluye un almuerzo, partidos de fútbol y un acto político.

“La Farc son una organización política y pueden realizar sus eventos, pero les falta conectarse con la ciudadanía, pues son muchas las personas que reciben esto como una ofensa”, dijo la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde.



Por su parte el senador José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) dijo que lo que se está organizando “tiene toda la equivalencia a un rito satánico, es un homenaje a demonios de la actividad terrorista”.



Fabio Amín, senador del Partido Liberal, dijo que el país está aprendiendo de un proceso de reconciliación, en el que hasta ahora estamos empezando a perdonar sin olvidar. “Estos hechos que pretenden conmemorar no gratos recuerdos ni personajes, no le hacen nada bien al espíritu de la reconciliación nacional”, agregó.

Les falta conectarse con la ciudadanía, pues son muchas las personas que reciben esto como una ofensa FACEBOOK

TWITTER

Mientras tanto, Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, destacó que la Farc es “libre” para realizar el homenaje a quien quiera, “pero deben estar es concentrados más bien es en exhortar a Iván Márquez y a alias el Paisa (cuyo paradero se desconoce) para que digan si van a someterse a la JEP”.



“Este es problema de ellos, yo no pertenezco a ese grupo, ellos tienen sus amigos y le harán homenajes a los suyos, así como en el otro lado las derechas también le rinden culto a la derecha. Yo como no soy ni de uno, ni de otro, en eso no me meto, ellos verán a quien le rinden honores”, dijo el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático.



La senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra se aseguró que ese reconocimiento es un “homenaje al terror, al secuestro, a la esclavitud sexual de niños, al narcotráfico y al asesinato. Más claro imposible: la fiesta de la impunidad”.



Durante una sesión en el Congreso, el senador de la Farc, Carlos Lozada, aseguró que “hay una diferencia entre quienes nos hemos levantado en armas en rebelión contra el Estado y quienes han utilizado el poder y el Estado para enriquecerse”.



POLÍTICA